“Hay seis millones de celulares en el país, sin embargo, la circulación de los diarios principales no pasa de 50 mil; y si (los estados financieros) solo le llegan a los suscriptores, entonces, esa cifra baja a 25 o 30 mil. Vamos a dedicarnos en un principio a eso”, subrayó Banderas, en la presentación de los resultados a julio de las compañías agremiadas a la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea).

El superintendente del SSRP insistió en que este proceso es importante porque la ley no toma en cuenta los avances tecnológicos y solo establece la publicación de los estados financieros en diarios de la localidad.

Supervisión

Conducta de mercado

Mejorar la reputación de la conducta del mercado: Esta tercera propuesta estaría más enfocada en cómo mejorar la reputación de la conducta del mercado, a través de un gran acuerdo, entre todas las partes involucradas para que, de esta manera, se preserve el prestigio de la industria. Según el superintendente del SSRP, este tipo de acuerdos ya se está implementando en países como: España y Chile.

“En Panamá cada persona hace lo que su compañía determina, en materia de compromisos de pagos, por lo tanto, no hay un acuerdo completo del mercado, cuando lo que la superintendencia busca es que haya un compromiso formal de ambas partes”, señaló.

A juicio de Bandera un acuerdo de ese tipo mejoraría , por ejemplo, lo que ocurre con los pagos de siniestros de automóvil, puesto que actualmente las personas se comprometen a pagarlo en quince días y terminan haciéndolo en 17 días. Entonces, si hay una queja no hay discusión porque la persona sola se puso la multa porque incumplió su propio compromiso.

El superintendente de Seguros también reconoció que por parte de los corredores de seguro se debe tener el compromiso de explicar bien las coberturas que venden, cómo se cubren y cuándo se cubren.

“Actualmente hay quejas muy comunes o clichés donde las personas siempre dicen: a mí nadie me dijo nada o a mí no me explicaron, entonces, tenemos que certificar de alguna forma que sí te lo explicaron, que si lo entendiste, para que en los momentos de reclamaciones sea más fácil solucionar eso. Hacer un acuerdo de mercado es muy amplio y muy ambicioso, pero trabajaremos por mejorar algunos puntos”, enfatizó el superintendente de SSRP.