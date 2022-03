Ordenan arresto de Diego Cadena, exabogado del expresidente colombiano Uribe

La Fiscalía colombiana ordenó de nuevo la detención en un centro carcelario de Diego Cadena, que fue abogado del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), ya que se saltó el aseguramiento domiciliario en el que está "al realizar un viaje al exterior".

Cadena, quien está siendo juzgado en el caso por presunto soborno a testigos y fraude procesal en el que también está presuntamente involucrado Uribe, viajó a Panamá, según pudo documentar la cadena W Radio en una fotografía, a pesar de que en diciembre se le revocara la libertad y un juzgado ordenara prisión preventiva.

Por ello, la Fiscalía presentó ante un juzgado una nueva solicitud de orden de captura en contra de Cadena para que cumpla con la revocación de su libertad ordenada en diciembre.

"La nueva petición se hace porque el señor Cadena Ramírez, al realizar un viaje al exterior, violó la medida de aseguramiento que lo cobijaba", explicó el ente acusador en un comunicado.

Además, "teniendo en cuenta el incumplimiento de la medida domiciliaria por parte del investigado", ahora la Fiscalía le pide al juez que cambie el régimen de aseguramiento domiciliario que le había sido dictado por centro carcelario.

EL CASO DE CADENA

Cadena es investigado por el mismo caso por el que está siendo investigado Uribe y se le acusa de presuntamente haber manipulado testigos a favor de su representado.

El exabogado de Uribe fue imputado por la Fiscalía por supuestamente visitar en cárceles del país a varios exparamilitares, entre ellos Carlos Enrique Vélez, a quien presuntamente entregó dinero para que cambiara su testimonio a favor del expresidente.

El abogado, conocido por haber defendido a narcotraficantes, ha aceptado que sí entregó dinero a Vélez, pero asegura que no se trató de un soborno sino de una "ayuda humanitaria", e insiste en que fue extorsionado por el exparamilitar.

La Justicia había negado el pasado junio la libertad al abogado porque consideró que a pesar de que habían vencido los términos, la defensa hizo peticiones que han llevado "a prorrogar la audiencia preparatoria injustificadamente".

Sin embargo, otro juez que estudiaba una apelación de la defensa de Cadena consideró lo contrario en octubre y en diciembre, otro juzgado, volvió a enviarlo a prisión domiciliaria.

EL CASO URIBE

El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando Uribe demandó por presunta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso contra él por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no sólo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

El fiscal delegado del caso, Gabriel Jaimes, pidió en marzo del año pasado no investigar a Uribe, líder del partido gobernante Centro Democrático, al considerar que "varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe".

El juicio para ver si se precluye el caso sigue teniendo lugar en la actualidad.