Bolsonaro ve 'inadmisible' un acuerdo de WhatsApp con la Justicia electoral

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmó este sábado que es "inadmisible" e "inaceptable" un acuerdo entre WhatsApp y la Justicia electoral que prevé el lanzamiento de nuevos servicios de la red de mensajería solamente después de las elecciones que el país celebrará en octubre.

"Ya hablé con (el ministro de Comunicaciones) Fabio Faria y él va a hablar con el representante de WhatsApp aquí en Brasil para explicar" el acuerdo, expresó Bolsonaro en una entrevista hoy con la red CNN Brasil.

El mandatario se refirió así al acuerdo firmado entre la plataforma de mensajes y el Tribunal Superior Electoral (TSE) que prevé que nuevas funcionalidades de la aplicación, como la ampliación de grupos o el envío simultáneo de mensajes a miles de usuarios, sólo estén disponibles después de los comicios presidenciales a fin de combatir la diseminación de noticias falsas.

"Voy a buscar al director de WhatsApp esta semana y quiero ver qué acuerdo es ese. Si es para todo el mundo, no puedo hacer nada, pero si es solo para Brasil, ¿quieres prueba más clara de la interferencia en la libertad de expresión?", agregó.

Bolsonaro ya había criticado el pacto la víspera, cuando participó en un multitudinario paseo de motos para celebrar el Viernes Santo y que bloqueó una de las principales carreteras del estado de Sao Paulo durante más de cinco horas.

"Es simplemente algo inaceptable, inadmisible e inconcebible. WhatsApp pasa a tener una nueva política para el mundo, pero una especial, restrictiva, para Brasil", dijo a simpatizantes.

Agregó además que el acuerdo se trata de una "persecución, censura y discriminación" y que "no tiene validez" en el país, por lo que "no será cumplido", aunque no precisó las posibles medidas que su Gobierno podría adoptar.

Este sábado, Bolsonaro igualmente volvió a criticar el sistema electrónico de votación, que fue adoptado en Brasil hace dos décadas y jamás ha sido objeto de una denuncia de fraude, pero que el presidente, elegido con esas mismas urnas en 2018, sostiene, sin prueba alguna, que son "manipulables" y favorecen las trampas.