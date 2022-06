Petro y Hernández miden sus fuerzas en las calles a una semana de elecciones

A una semana de la segunda y definitiva vuelta de las elecciones en Colombia, los seguidores de los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández salieron a las calles a mostrar su apoyo en el cierre de la campaña electoral pública, aunque sin la asistencia que anticipaban.

Las convocatorias esperaban ser multitudinarias, pero han quedado diluidas en medio de una atípica campaña electoral en la que un candidato, Hernández, apenas ha hecho apariciones públicas y se ha negado a participar en debates, y el otro, Petro, ha dejado de lado sus plazas públicas para hacer eventos más pequeños y discretos.

Un grupo de feministas se reunió en Bogotá para pedir un "cambio" que lidere Petro y su fórmula vicepresidencial, la líder social afrocolombiana Francia Márquez. A pesar de las inclemencias del clima, un centenar de mujeres lograron reunirse en una olla comunitaria y en un evento con claro protagonismo de Márquez.

Una convocatoria similar tuvo lugar en Medellín, aunque con menor éxito de asistencia.

Por su parte, los rodolfistas se movilizaron en una caravana convocada a nivel nacional que tuvo en Bogotá su mayor afluencia, con unos 40 coches que se movilizaron por la ciudad con globos amarillos y azules para distinguirse entre el tráfico bogotano.

El próximo domingo 19 de junio Colombia pone fin a su ciclo electoral con la segunda vuelta de las presidenciales, donde Petro, candidato de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, y Hernández, un populista independiente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se medirán en las urnas.

ARENGAS PARA ANIMAR EL FINAL

Con discursos y videos de Francia Márquez las mujeres reunidas en Bogotá también mostraron su rechazo a Hernández, que recientemente ha estado en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre las mujeres. "Abajo Rodolfo que quiere tener a las mujeres en la casa", han cantado las feministas, muchas con camisetas o gorras de apoyo a Petro y Márquez.

También muchas pancartas y muchas pañoletas verdes y moradas han estado en los cuellos de las mujeres que gritaron "falta una semana para que llevemos los votos a las urnas" y han instado a "no desistir", mezcladas con arengas feministas para reclamar el papel de las mujeres en el Gobierno y en la sociedad.

Además de diferentes muestras artísticas, incluida una batucada, la concentración también contó con la participación de varios colectivos, como representantes de madres de falsos positivos y mujeres de la comunidad indígena embera.

Con banderas de Colombia, música y mucha propaganda política -gorras, camisetas y microperforados en los coches- salieron los rodolfistas a ultimar la campaña y mostrar su apoyo al ingeniero, a la par que a tratar de convencer a los indecisos y al voto en blanco, en los que estará en juego la elección ante lo apretado de las encuestas.

Dos chivas acompañaron los carros desde los que se escucharon arengas de "Rodolfo, mi presidente", y en los que se exhibieron mensajes con el lema de la campaña del ingeniero como "No robar, no mentir, no traicionar, 0 % impunidad".

"Hoy estamos aquí, nos reunimos todos los seguidores del ingeniero para defender la democracia, para mostrar que Bogotá sí quiere cambiar, sí quiere combatir a los corruptos y hacer un cambio de Gobierno radical", explicó a Efe Rafael Carreño, un seguidor de Hernández.

LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS

La contienda electoral está más apretada que nunca, con las últimas encuestas mostrando un leve margen de diferencia entre ambos candidatos, si bien el último sondeo apuntaría a una mayor distancia del candidato del Pacto Histórico con respecto a su rival.

En la encuesta, realizada por la firma Yanhaas para RCN Televisión, RCN Radio y el diario La República, Petro cuenta con el 45 % de la intención de voto, frete al 35 % de Hernández. Los datos de este sondeo difieren de los arrojados por la encuesta del viernes, que apuntaba a un empate técnico.

La encuesta de Invamer para El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio muestra una intención de voto a Hernández de 48,2 %, mientras que la de Petro es del 47,2 %.