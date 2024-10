La cantante dice en la red social que, si bien algunas personas podrían pensar que es vergonzoso, ella está convencida de que es “lo más brillante que he hecho” en la vida.

La intérprete de éxitos como “Baby One More Time”, de 42 años, agrega que no podría estar más emocionada con su elección.

”El día que me casé conmigo misma”, escribió Britney en Instagram el 20 de octubre. “Lo recuerdo porque puede parecer vergonzoso o estúpido, ¡pero creo que es lo más brillante que he hecho en mi vida!”