Jennifer López cancela gira para estar con sus hijos y familia

“Representantes de Live Nation anunciaron hoy que la gira de verano de 2024 de Jennifer López por Estados Unidos llamada ‘THIS IS ME... LIVE’ está cancelada”. Estas fueron las palabras que leyeron los suscriptores del boletín de JLo el pasado viernes al revisar sus correos electrónicos.



La cantautora, bailarina y actriz puertorriqueña Jennifer López en un intento por regresar a la música anunció su gira, “This is Me...Live” después de 5 años de no presentarse en escenarios. Con fecha de inicio el 26 de junio, en Orlando Florida, el epicentro de conciertos suponía llevarse a cabo en 37 estadios del país.

Sin embargo, la semana pasada, la empresa promotora anunció la noticia de la cancelación de la gira. “Jennifer se va a tomar un tiempo para estar con sus hijos, su familia y amigos cercanos”, continuaba el correo.

En un mensaje personal a sus fans, la intérprete de “Jenny from the block” expresó lo siguiente: “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, escribió López. “Les prometo que se los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los amo muchísimo a todos. Hasta la próxima vez...”

Para sus fans deja muchas especulaciones con un sabor agridulce. Algunos dicen que esto se debe al estado de su relación matrimonial con Ben Affleck quiénes en los últimos días han sido captados por “paparazzi” un tanto cabizbajos y tristes.

Su regreso a la música no fue con tanto auge como lo había obtenido en años anteriores. En un esfuerzo por mejorar la situación, sus promotores de eventos adaptaron una nueva estrategia de ‘marketing’ la cual costó alrededor de 20 millones de dólares para impulsar sus nuevos proyectos y álbum, pero la misma no parece haber funcionado.

En la página oficial, JLO hace hincapié a sus fans de no preocuparse por el dinero de las entradas, porque serán remuneradas poco a poco.