Captura y extradicción de ‘El Paisa’, capo del Clan del Golfo que usaba Panamá como ruta del narcotráfico

Norbey Goez Sepúlveda, alias El Paisa, considerado uno de los principales articuladores del narcotráfico internacional del Clan del Golfo fue capturada, así lo confirmó este domingo el vocero del Gobierno Nacional de Colombia, Miller Soto.
Las diligencias se dieron a través de la operación conjunta de la DIJIN, Fiscalía, Ejército (Brigada 17) y la DEA en la zona rural de Turbo, Urabá, donde el capo de 48 años intentaba pasar desapercibido como trabajador de finca.
Con drones de visión diurna y nocturna, allanamientos y despliegue de inteligencia, se logró su ubicación y captura.
Alias El Paisa, también conocido como El Ñato o El Cachaco, era requerido por una corte federal de Massachusetts, Estados Unidos, y tenía orden vigente en Colombia por narcotráfico.
Las investigaciones señalan que El Paisa coordinaba el acopio de cocaína en Córdoba y Urabá, para luego movilizarla en lanchas rápidas tipo “go fast” hacia Panamá, México y Estados Unidos.
Panamá era uno de los puntos estratégicos de salida, donde el control de muelles garantizaba la continuidad del negocio ilícito.
Según Soto, su rol dentro de la estructura de Roberto Vargas Gutiérrez y la subestructura de Javier Yepes Cantero era esencial.
“En términos sencillos, era el que hacía que la cocaína saliera”, dijo.
La noticia de la captura de ‘El paísa’ llega en un momento en que las autoridades panameñas aprehendieron a 10 integrantes de la pandilla Los Iluminati, una estructura vinculada con asesinatos, robos, extorsión y tráfico de drogas en el este de la ciudad capital.
La Fiscalía puedo confirmar que Los Iluminati participa en el tráfico de drogas desde Colombia bajo el liderazgo del Clan del Golfo.
Tras la extradición de Carne Biche en 2023, El Paisa desapareció de redes sociales y se refugió en labores rurales en municipios como Tarazá, Necoclí y Babeíba, aparentando ser un comerciante común.
Sin embargo, su invisibilidad terminó en Turbo, donde fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el trámite de extradición.
El vocero Miller Soto destacó que la captura demuestra la capacidad del Estado colombiano de “combinar inteligencia, fuerza pública y aliados internacionales para cerrar las rutas del Clan del Golfo”.
“El Paisa buscaba invisibilidad, pero le duró hasta el dron. En el gobierno de Abelardo de la Espriella la ley no le pide cita al que se esconde, sino que lo busca hasta encontrarlo”, afirmó Soto.
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