Captura y extradicción de ‘El Paisa’, capo del Clan del Golfo que usaba Panamá como ruta del narcotráfico

Norbey Goez Sepúlveda, alias El Paisa, considerado uno de los principales articuladores del narcotráfico internacional del Clan del Golfo fue capturada, así lo confirmó este domingo el vocero del Gobierno Nacional de Colombia, Miller Soto. Las diligencias se dieron a través de la operación conjunta de la DIJIN, Fiscalía, Ejército (Brigada 17) y la DEA en la zona rural de Turbo, Urabá, donde el capo de 48 años intentaba pasar desapercibido como trabajador de finca. Con drones de visión diurna y nocturna, allanamientos y despliegue de inteligencia, se logró su ubicación y captura. Alias El Paisa, también conocido como El Ñato o El Cachaco, era requerido por una corte federal de Massachusetts, Estados Unidos, y tenía orden vigente en Colombia por narcotráfico.

Panamá, pieza clave en la ruta

Las investigaciones señalan que El Paisa coordinaba el acopio de cocaína en Córdoba y Urabá, para luego movilizarla en lanchas rápidas tipo “go fast” hacia Panamá, México y Estados Unidos. Panamá era uno de los puntos estratégicos de salida, donde el control de muelles garantizaba la continuidad del negocio ilícito. Según Soto, su rol dentro de la estructura de Roberto Vargas Gutiérrez y la subestructura de Javier Yepes Cantero era esencial. “En términos sencillos, era el que hacía que la cocaína saliera”, dijo. La noticia de la captura de ‘El paísa’ llega en un momento en que las autoridades panameñas aprehendieron a 10 integrantes de la pandilla Los Iluminati, una estructura vinculada con asesinatos, robos, extorsión y tráfico de drogas en el este de la ciudad capital. La Fiscalía puedo confirmar que Los Iluminati participa en el tráfico de drogas desde Colombia bajo el liderazgo del Clan del Golfo.