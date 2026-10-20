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Derrumbe en mina de oro ilegal en Colombia deja 14 muertos y 7 heridos

Foto ilustrativa
Foto ilustrativa RAUL ARBOLEDA / AFP
Por
Deborah Peña
  • 20/10/2026 07:41
El accidente se produjo en una zona de difícil acceso, donde operan grupos armados ilegales.

Un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de oro ilegal en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, dejó 14 personas fallecidas y siete heridas.

De acuerdo con información publicada por Euronews, el accidente se produjo en una zona de difícil acceso, donde operan grupos armados ilegales y las condiciones de seguridad para los trabajadores son precarias.

La Gobernación de Nariño confirmó el número de víctimas y anunció que las labores de búsqueda concluyeron la noche del lunes 19 de octubre. El organismo advirtió que la tragedia vuelve a evidenciar los peligros de la minería informal en la región. Asimismo, destacó la gravedad de la situación en una zona rodeada de selva tropical, a la que solo se puede llegar por vía fluvial o aérea, según informó el medio.

Además de las dificultades geográficas, la inseguridad representa un obstáculo para la llegada de los equipos de rescate y la asistencia humanitaria. Según Euronews, en el territorio operan grupos armados ilegales, entre ellos estructuras disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó a los grupos armados que permitan el ingreso de ayuda humanitaria y pidió a las autoridades nacionales y regionales movilizar los recursos necesarios para atender a los afectados.

La institución insistió en que la prioridad debe ser proteger la vida de las personas y garantizar una respuesta coordinada ante la emergencia.

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