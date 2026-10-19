Milei y Trump chocan por el futuro del Comité de Descolonización de la ONU

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas ha generado diferencias entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, luego de que EE.UU. solicitara poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo en el que Argentina mantiene su reclamo frente al Reino Unido.

Según Infobae, la iniciativa estadounidense fue presentada durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU. Washington cuestionó las actividades del comité y las calificó como un “despilfarro de recursos”, de acuerdo con la comunicación oficial de Naciones Unidas del 15 de octubre de 2026.

Durante su intervención ante Naciones Unidas, Milei reiteró que la cuestión Malvinas constituye una causa nacional y cuestionó la falta de avances concretos para resolver la disputa con el Reino Unido. El mandatario sostuvo que las resoluciones internacionales deben traducirse en acciones efectivas para preservar la autoridad de las instituciones multilaterales.

El Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24, fue creado en 1961 y examina distintos territorios pendientes de descolonización.

En el caso de las Malvinas, Argentina utiliza este foro para solicitar que se reanuden las negociaciones bilaterales con el Reino Unido sobre la soberanía de las islas.

La propuesta de Estados Unidos deberá afrontar el procedimiento correspondiente dentro de Naciones Unidas.

La disolución del comité no depende exclusivamente de Washington, sino de una decisión de la Asamblea General.

Mientras tanto, la posición estadounidense plantea un desafío para la diplomacia argentina, que busca mantener abierto uno de los espacios multilaterales en los que presenta su reclamación territorial. La evolución de este asunto permitirá determinar cómo ambos gobiernos gestionan sus diferencias sobre la causa Malvinas, pese a la relación bilateral que mantienen.