Trump aprobó la ejecución por fusilamiento del ex mayor del ejército Nidal Malik Hasan

El presidente Donald Trump aprobó la sentencia de ejecución por fusilamiento contra Nidal Malik Hasan, responsable del ataque cometido en 2009 en la base militar de Fort Hood.

El Departamento de Guerra aguarda la fijación de la fecha y el lugar para cumplir la condena del responsable de la muerte de 13 soldados, informaron los medios estadounidenses.

Importante mencionar qué no se utilizaba el pelotón de fusilamiento desde mediados del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial.

El Pentágono anunció el lunes por la noche que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó la pena de muerte por fusilamiento para Hasan, y que Trump finalmente la aprobó, según CNN.

La masacre ocurrió cuando Hasan, entonces psiquiatra del Ejército con el rango de mayor, abrió fuego dentro del Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, donde militares esperaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero.

Nidal Hasan gritó “Allahu Akbar” durante todo el ataque.

Aparte, el ataque dejó a 32 personas heridas y fue considerado el tiroteo más mortífero ocurrido en una instalación militar estadounidense.

El secretario del Ejército ahora tiene pendiente anunciar la fecha y el lugar de la ejecución, según Parnell.