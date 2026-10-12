Ataque al aeropuerto de Riad deja 17 muertos y paraliza operaciones aéreas

Unas 17 personas fallecieron en un ataque al Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, capital de Arabia Saudita, tras una ofensiva de proyectiles atribuida a los rebeldes hutíes del Yemen que obligó a la Autoridad General de Aviación Civil a prorrogar este lunes 12 octubre la suspensión de sus operaciones aéreas e iniciar revisiones de seguridad en la infraestructura.
Según informó la agencia EFE, el organismo regulador del transporte aéreo saudí detalló en un comunicado oficial que la medida busca verificar las condiciones de operatividad en las instalaciones tras el impacto de un artefacto contra la Terminal 4 durante el domingo 11, a la vez que se reportó la caída de un segundo proyectil en las cercanías del Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam, sin especificar una fecha definitiva para el restablecimiento del tráfico aéreo.
Por su parte, el portavoz militar de las fuerzas insurgentes yemeníes, Yahya Sarea, asumió la autoría en tres fases desde la noche del viernes y justificó los ataques como una respuesta directa a los bombardeos efectuados por la coalición militar liderada por Riad en el marco de los combates por el control de la costa del mar Rojo y la capital Saná.
La paralización del principal aeródromo de la capital saudí provocó complicaciones logísticas en eventos internacionales celebrados en la ciudad, impidiendo la participación de delegados y altos ejecutivos de petroleras globales como ExxonMobil, TotalEnergies y BP en la vigésima quinta edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...