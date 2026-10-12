Ataque al aeropuerto de Riad deja 17 muertos y paraliza operaciones aéreas

Unas 17 personas fallecieron en un ataque al Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, capital de Arabia Saudita, tras una ofensiva de proyectiles atribuida a los rebeldes hutíes del Yemen que obligó a la Autoridad General de Aviación Civil a prorrogar este lunes 12 octubre la suspensión de sus operaciones aéreas e iniciar revisiones de seguridad en la infraestructura.

Según informó la agencia EFE, el organismo regulador del transporte aéreo saudí detalló en un comunicado oficial que la medida busca verificar las condiciones de operatividad en las instalaciones tras el impacto de un artefacto contra la Terminal 4 durante el domingo 11, a la vez que se reportó la caída de un segundo proyectil en las cercanías del Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam, sin especificar una fecha definitiva para el restablecimiento del tráfico aéreo.