Colombia y Chile se solidarizan con Panamá y ofrece ayuda tras el terremoto

A través de un mensaje dirigido al presidente panameño, José Raúl Mulino , de la Espriella manifestó su respaldo a la población panameña y destacó los vínculos históricos entre ambas naciones.

El presidente de Colombia , Abelardo de la Espriella expresó su solidaridad con Panamá y su Gobierno tras el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió al país este viernes 9 de octubre, y manifestó la disposición de Colombia para brindar asistencia ante la emergencia.

“Panamá no está sola. Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”, expresó.

El colombiano también envió un mensaje de solidaridad ante las dificultades que enfrenta el país tras el fuerte movimiento telúrico.

“Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles”, señaló.

El mensaje concluyó con un abrazo fraterno al pueblo panameño y una expresión de apoyo a la nación tras el sismo.

El gobierno de Chile también se pronunció sobre lo ocurrido en Panamá. El biministro de interior, Claudio Alvarado, señaló en una conferencia de prensa oficial su solidaridad.

”Si existe algún grado de afectación y se puede colaborar, ayudarlos. Como país estamos disponibles en la medida que así lo solicite el gobierno panameño para ayudar en todos los aspectos que sean necesarios”, indicó.

Alvarado también destacó que la cancillería chilena se encuentra haciendo los enlaces y contactos pertinentes para conocer el estado actual de sus connacionales en el istmo.