El papa Francisco pidió no encubrir casos de agresiones sexuales

El papa Francisco pidió este domingo en Bruselas que no se encubran los casos de violencia sexual en el ámbito de la Iglesia, en el cierre de una difícil visita a Bélgica.

Francisco presidió este domingo una misa ante unos 40.000 fieles en el estadio Rey Balduino, y en su homilía se refirió al asunto, que ocupó parte importante de la visita al país.

“No hay lugar para el abuso. No hay lugar para el encubrimiento del abuso. Les pido a todos que no encubran el abuso, le pido a los obispos que no encubran los abusos y condenen a los abusadores”, dijo el papa.

Francisco también se refirió al encuentro estrictamente reservado que mantuvo el viernes con 17 víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia católica belga.

Sobre esta reunión con víctimas, Francisco dijo que sintió “su sufrimiento como abusados. Lo repito aquí: en la Iglesia hay lugar para todos. Pero todos serán juzgados”.

“El mal no puede ser escondido. El mal debe ser puesto al descubierto, hacer que se conozca y que el abusador sea juzgado, aunque se trate de un laico, una laica o un obispo”, agregó.

Los escándalos sobre agresiones sexuales en la Iglesia belga fueron un punto central en las preocupaciones de los interlocutores del papa en su visita.

El papa fue duramente cuestionado por religiosos y estudiantes de la Universidad Católica de Lovaina sobre la relación de la Iglesia con las víctimas de la violencia sexual.