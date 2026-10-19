Francia decreta toques de queda y prohíbe manifestaciones tras disturbios y saqueos

Las autoridades francesas decretaron toques de queda parciales y prohibieron manifestaciones en varios sectores de París y otras ciudades del país, en respuesta a los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana tras una multitudinaria protesta contra el alto costo de la vida. En París, la prefectura de policía anunció restricciones en los barrios del centro más afectados por los incidentes. En esas zonas, los habitantes no podrán circular entre las 11:00 p. m. de este lunes y las 6:00 a. m. del martes. Además, las manifestaciones estarán prohibidas desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., incluso en sectores como la plaza de la República. Las medidas también se anunciaron en Lille, Douai, Wattignies y Denain, cuatro ciudades del norte de Francia donde se aplicarán restricciones nocturnas entre las 8:00 p. m. y las 6:00 a. m. El alcance de las medidas varía según la localidad; en Denain, por ejemplo, se aplicarán en determinadas zonas del centro y a menores que no estén acompañados.

Más de 2.500 arrestos durante los disturbios

El Gobierno francés enfrenta presiones para contener la violencia, luego de que se reportaran saqueos en cientos de comercios e incendios, incluido el del ayuntamiento de Limoges. Las autoridades cifraron en más de 3.000 los comercios afectados y solicitaron a plataformas de reventa en línea que retiren anuncios relacionados con artículos presuntamente procedentes de los saqueos. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que la policía perdió el control en algunas ciudades durante las protestas. Según las cifras oficiales citadas por las autoridades, los incidentes dejaron más de 2.500 arrestos y alrededor de 1.000 agentes heridos. El presidente Emmanuel Macron admitió que hubo “fallos” en la gestión policial y pidió nuevos procedimientos operativos para frenar las barricadas y los saqueos. Tras una reunión de crisis, el primer ministro Sébastien Lecornu descartó por ahora declarar el estado de emergencia, aunque señaló que esa opción podría evaluarse si fuera necesario. El vocero de la Comisión Europea, Markus Lammert, calificó los actos de violencia como “inaceptables” e instó a Francia a proteger el derecho a manifestarse pacíficamente.

Protestas por el costo de la vida y tensión política

Las manifestaciones se originaron en medio del descontento por el encarecimiento de la vida. El Gobierno ha sido cuestionado por no anticipar la magnitud de los disturbios ni responder a las demandas sociales de los participantes. Macron prometió firmeza en un discurso televisado el domingo y atribuyó la violencia a “grupúsculos de ultraizquierda” y “delincuentes”. Sin embargo, no anunció medidas para aliviar el malestar por el costo de la vida. La tensión también alcanzó al Museo del Louvre, cuyo acceso fue bloqueado este lunes por manifestantes que respaldan un movimiento estudiantil que reclama mejores condiciones en los liceos desde finales de septiembre. A seis meses de las elecciones presidenciales, la crisis añade presión al Gobierno, que también busca aprobar ante el Parlamento un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros para 2027.

Preocupación en los mercados europeos