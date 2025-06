Israel tiene 90 cabezas nucleares, ¿estaría dispuesta a usarlas contra Irán?

La guerra entre Israel e Irán se disputa por el temor israelí de que Irán desarrolle armas nucleares y las utilice en su contra. Por el momento hay una tensa calma, gracias a un cese al fuego que muchos consideran frágil. De acuerdo a observadores internacionales, Israel ya posee al menos 90 cabezas nucleares. La Estrella de Panamá le preguntó a un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) si estarían dispuestos a usarlas contra Irán.

“La pregunta si Israel tiene armas nucleares o no, no es una respuesta que yo pueda dar, ni que pueda ni confirmar, ni que pueda yo desmentir. Lo que sí puedo decirles es que Israel nunca amenazó con destruir la existencia de un país, con borrar un país del mapa. Irán viene amenazando con borrar a Israel del mapa hace años y lo dicen en todos los sitios. Cualquier acción que vaya a hacer Israel va a ser una acción que va a ser tomada por líderes que fueron electos por el pueblo de una democracia”, manifestó Roni Kaplan, vocero de las FDI. “Si Israel no intentara desmantelar estos proyectos nucleares estaría poniendo en peligro su existencia y por eso es que lo hace mientras que si los regímenes patrocinadores del terrorismo como Irán y los grupos terroristas aquí en el Medio Oriente dejaran de querer exterminar a Israel y básicamente dejarán de estos proyectos bombásticos tendríamos acá seguridad y tendríamos un día también acá paz entre todos estos jugadores. Somos un pueblo que ama la paz que queremos vivir en paz que preferimos las soluciones diplomáticas a las militares pero en este caso no nos dejaron otra opción”, justificó.

El costo de la guerra

Hace dos semanas, Israel lanzó una ofensiva contra Irán, acabando con la vida de decenas de altos mandos militares, 11 expertos nucleares y destruyendo sitios de investigación y desarrollo, de acuerdo a las propias fuentes oficiales israelíes. Hasta el momento, se han registrado más de 627 muertos y 3.000 heridos en Irán, de acuerdo con cifras oficiales.

Irán contraatacó lanzando más de 500 misiles contra Israel. Los ataques causaron la muerte de unas 24 personas.

Estados Unidos se sumó directamente al conflicto al bombardear 3 centros nucleares de Irán utilizando misiles anti-búnker para alcanzar los objetivos construidos a más de 100 metros bajo tierra.

En respuesta, Irán bombardeó una base militar estadounidense en Catar, aunque avisó con anticipación y no se registraron muertos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este viernes 27 de junio que “absolutamente lo haría de nuevo”, refiriéndose al ataque contra Irán.

El costo del conflicto no se paga solo en armas, se paga con sangre. Entre los muertos de ambos bandos se encuentran muchos civiles que no tienen culpa en el conflicto. Irán ha atacado centros urbanos y es acusado de financiar a organizaciones como Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre de 2023, dónde 1.195 personas fueron asesinadas, entre ellas 736 civiles incluyendo 36 niños. Este atentado desencadenó la guerra de Israel contra Hamás en Palestina.

Israel por su parte asegura que dirige sus ataques contra objetivos militares específicos. Pero el saldo de muertos, incluyendo civiles, es aún mayor al de Irán o incluso Hamás. Solo en las últimas 24 horas, los ataques israelíes en Gaza han matado a 81 palestinos y heridos a 422, de acuerdo al Ministerio de Salud palestino.

“Israel lamenta las bajas civiles. Israel nunca tiene la intención de causar daño a la población civil”, intentó explicar la embajadora de Israel en México, Einat Kran Neiger, durante una videollamada con periodistas latinoamericanos. “La intención nunca es dañar a la población civil, el problema es que como estrategia estos regímenes, el régimen de Irán y también los terroristas de Hamás actúan de una manera sistemática dentro de las poblaciones civiles usándolos como escudos humanos. En Gaza se esconden debajo de hospitales, debajo de escuelas, cerca de instalaciones de las Naciones Unidas. Colocan sus lanzadores de misiles dentro de centros muy densamente poblados. Ni el pueblo palestino, ni el pueblo iraní son el enemigo de Israel, estamos más que interesados en que las bajas civiles sean las mínimas posibles”, agregó.