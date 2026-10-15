Mueren 32 niños y un maestro tras derrumbe de escuela en Pakistán

Al menos 34 personas, entre ellas 32 niños y un maestro, murieron tras el derrumbe del techo de una escuela privada en Peshawar, al norte de Pakistán.

De acuerdo con información publicada por BBC Mundo, el incidente ocurrió en el centro educativo privado Al-Khair, Pakistán, donde equipos de rescate trabajaron para sacar a los estudiantes que quedaron atrapados bajo los escombros. Según Mohammad Asim, portavoz del Hospital Lady Reading, citado por la BBC, la mayoría de los niños sufrió lesiones en la cabeza. Las víctimas tenían entre 6 y 12 años.

El Hospital Lady Reading confirmó 33 fallecidos, mientras que el Hospital Conmemorativo Naseerullah Khan Babar reportó la muerte de otro niño. Además, 19 personas resultaron heridas, cinco de ellas en estado crítico.

Según las estimaciones de las autoridades, la escuela tenía alrededor de 300 alumnos, de los cuales aproximadamente 100 estaban dentro de las tres aulas afectadas por el derrumbe, según el medio.

Arif Khattak, director regional de Rescue 1122, declaró a la BBC que, al llegar al lugar, observó que el centro funcionaba en una estructura no permanente, aparentemente construida de forma provisional.

Un responsable de los equipos de rescate explicó que el techo se desplomó sobre los estudiantes después de que colapsara la cubierta de una planta superior, lo que provocó la caída de ambos niveles.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó a las autoridades garantizar la asistencia médica a los afectados.

Sharif también exigió una investigación transparente para esclarecer lo ocurrido y evitar que se repitan tragedias similares.

“No debe haber concesión alguna en lo que respecta a la seguridad de los niños en las instituciones educativas”, afirmó el mandatario, según BBC News Mundo.

Las autoridades informaron que las operaciones de rescate fueron declaradas concluidas, aunque todavía permanecían escombros en el lugar del derrumbe. El propietario de la escuela fue detenido, de acuerdo con el reporte del medio.