Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026: claves de su histórico triunfo

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 este viernes 9 de octubre en Oslo, Noruega, por sus esfuerzos para promover la paz, defender el derecho internacional y garantizar el juzgamiento de crímenes de guerra y genocidio, según anunció el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

En la lectura oficial del fallo, la máxima autoridad del comité sostuvo que la galardonada “ha exigido responsabilidades a los Estados y a sus dirigentes nacionales, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos”, destacando además que su apego a los principios legales universales ha sido “constante” a lo largo de su carrera.

Con la decisión, la portavocía de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de Shabia Mantoo, reaccionó al anuncio manifestando que la entrega del premio a la excomisionada “demuestra la necesidad y el valor de los derechos humanos en este mundo, más que nunca”.