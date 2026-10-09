Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026: claves de su histórico triunfo

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 este viernes 9 de octubre en Oslo, Noruega, por sus esfuerzos para promover la paz, defender el derecho internacional y garantizar el juzgamiento de crímenes de guerra y genocidio, según anunció el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.
En la lectura oficial del fallo, la máxima autoridad del comité sostuvo que la galardonada “ha exigido responsabilidades a los Estados y a sus dirigentes nacionales, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos”, destacando además que su apego a los principios legales universales ha sido “constante” a lo largo de su carrera.
Con la decisión, la portavocía de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de Shabia Mantoo, reaccionó al anuncio manifestando que la entrega del premio a la excomisionada “demuestra la necesidad y el valor de los derechos humanos en este mundo, más que nunca”.
Los antecedentes de Pillay se remontan a su ejercicio legal durante el régimen de segregación racial en Sudáfrica, período en el cual asumió la defensa de activistas políticos encarcelados en la isla Robben.
Tras la transición democrática instaurada en el país en 1995, el presidente Nelson Mandela la designó para integrar el Tribunal Superior de la jurisdicción sudafricana.
Pillay siguió defendiendo los derechos en África pero esta vez presidiendo el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, instancia en la que estableció jurisprudencia al dictaminar que la violencia sexual sistemática en conflictos armados constituye un acto de genocidio y crimen de lesa humanidad.
Posteriormente, entre los años 2003 y 2008, la abogada integró la Corte Penal Internacional en La Haya, para asumir más tarde, entre 2008 y 2014, la titularidad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Mantuvo funciones hasta 2025 como presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas encargada de indagar violaciones de derechos en zonas de conflicto.
Este año la jurista sudafricana recibe la distinción del Nobel de la Paz en un contexto de supervisión a diversos organismos penales internacionales, entre ellos las investigaciones sobre zonas de conflicto en el Oriente Medio y el sudeste asiático.
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