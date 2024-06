Nuevos ataques coordinados de las disidencias de las FARC

Tres nuevos ataques coordinados de la principal disidencia de las FARC contra la Policía, que dejaron este miércoles un civil y dos uniformados heridos, aumentan la zozobra en el suroeste de Colombia, donde la población y las autoridades piden al gobierno medidas más eficaces para reducir la violencia.

Los dos atentados más graves ocurrieron en Jamundí, un municipio vecino de Cali: el primero fue una motocicleta bomba que estalló en el centro del pueblo, que dejó un civil y dos policías heridos, y el otro un hostigamiento contra una estación de Policía de una zona rural conocida como Potrerito.

El tercero fue otro ataque contra una estación policial de la localidad de Cajibío, en el departamento del Cauca, que fue repelido por el Ejército y no dejó muertos ni heridos.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, achacó estos crímenes al Estado Mayor Central (EMC), disidencia liderada por alias ‘Iván Mordisco’ que ha salido de la mesa de negociación, y la acusó de volver “a hacer lo que saben hacer: Matar gente humilde del pueblo”.

“Su camino, la codicia, para lo cual no les importa la destrucción de las comunidades. El EMC es una fuerza hostil al pueblo”, expresó el mandatario en la red social X, tras su llegada a Estocolmo.

El mandatario ordenó el mes pasado no reanudar el cese el fuego con el EMC, que considera dividido en dos y con cuya parte más beligerante, la comandada por Iván Mordisco, ha aumentado las ofensivas y no va a volver a establecer un diálogo tras la escalada de violencia en el suroeste del país.

Las acciones de esa guerrilla se han intensificado en el suroeste del país luego de que en marzo pasado el gobierno suspendiera el cese el fuego bilateral en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca por la violencia de ese grupo armado contra indígenas y contra la fuerza pública.

Violencia en Jamundí

Mientras tanto, la situación en Cauca y Valle del Cauca es preocupante, y los vecinos de Jamundí no ocultan su inquietud ante estos hechos que se repiten casi semanalmente: “Fue terrible, todos estábamos muy asustados”, aseguró a EFE el instructor de un gimnasio cercano al lugar donde explotó la motocicleta bomba esta madrugada.

“Yo salí a la calle y solo vi llamas, humo y mucha gente corriendo. Las casas quedaron sin vidrios, las puertas dañadas y mucho olor a pólvora”, añadió.

El responsable de estos ataques es el frente Jaime Martínez, un violento grupo que es parte del EMC y se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades regionales.

El ataque iba dirigido a una patrulla policial que pasaba por la zona y dejó millonarios daños, pues la explosión afectó bancos y varios locales comerciales, y ocurrió a pocos metros de la Alcaldía.

Estos atentados se suman a otros ocurridos en Jamundí en las últimas semanas, como la detonación de un carro bomba el viernes pasado, que no dejó víctimas, y de una motocicleta bomba el 20 de mayo en las cercanías de un hotel donde se hospedaban uniformados.

Los ataques en Jamundí preocupan a las autoridades, pues suceden en un municipio aledaño a Cali, la tercera principal ciudad del país, donde en octubre y noviembre próximo se realizará la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (COP16).

Grito de ayuda

“Le exigimos al presidente Petro que mire a Jamundí porque los ciudadanos no pueden seguir en medio de esta absurda guerra que no les corresponde, mientras la solución la tienen ellos. Le pido que no nos deje solos, porque necesitamos acciones contundentes”, expresó hoy la alcaldesa de ese municipio, Paola Castillo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo un llamado para que “se endurezca la estrategia contra estos grupos delincuenciales que están cometiendo actos terroristas en Jamundí y en el sur del país”.

Por su parte, el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, solicitó al presidente colombiano que haga presencia de manera permanente en Jamundí junto a la cúpula militar.