ONU alerta sobre un fenómeno de El Niño ‘sin precedentes’: ¿qué países afectará?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó este miércoles sobre la posibilidad de que el actual episodio climático de El Niño alcance una intensidad sin precedentes, con temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico de hasta 3,8 grados centígrados por encima de la media entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Según dio a conocer la agencia EFE, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, advirtió que el fenómeno podría superar los niveles de seguimiento registrados durante las últimas cuatro décadas, por lo que instó a los países a prepararse ante sus posibles consecuencias.

Junto al coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, Saulo hizo un llamamiento de emergencia para anticipar los efectos del fenómeno, que podría provocar sequías graves, lluvias torrenciales e inundaciones en distintas regiones del mundo.

Fletcher advirtió que América Latina, África oriental y austral, Asia y el Pacífico podrían verse afectados por episodios de calor extremo, sequías e inundaciones, con consecuencias para la seguridad alimentaria de hasta 50 millones de personas, según indicó EFE.

Ante este escenario, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU anunció la asignación de 50 millones de dólares de su fondo de emergencias para apoyar a 11 países potencialmente afectados, entre ellos Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.

El medio destacó que el responsable de la OMM insistió en que todavía existe una oportunidad para que los países fortalezcan sus mecanismos de preparación y respuesta, aunque advirtió que el margen para actuar antes de que se agraven las condiciones climáticas es limitado.

También se advirtió que los fenómenos meteorológicos extremos ya se están produciendo y podrían intensificarse a medida que avance El Niño. No obstante, sus efectos no necesariamente deben convertirse en una crisis humanitaria si los países adoptan medidas preventivas oportunas.