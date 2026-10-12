Robert Hall y Michael Woodford ganan el Premio Nobel de Economía 2026: Estas son las claves de su triunfo

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes 12 de octubre con el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel por sus aportes en los “fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica” según anunció la Real Academia de las Ciencias Sueca en Estocolmo.

El jurado del reconocimiento fundamentó la distinción al explicar que los dos académicos “han desarrollado nuevos modelos macroeconómicos que han mejorado significativamente nuestra capacidad para aplicar políticas de estabilización eficaces”.

Los voceros de la academia sueca también señalaron que el trabajo de Hall y Woodford “nos ha dotado de mejores herramientas para gestionar las crisis económicas”, demostrando en la práctica que cuando el Estado ajusta las tasas de interés o los impuestos en el momento justo, la sociedad evita golpes duros como los vividos durante la pandemia o los recientes picos en los costos de la energía.

De igual forma, el panel evaluador destacó el alcance práctico de este hallazgo al recordar que estos modelos “son utilizados actualmente por bancos centrales y ministerios de Finanzas de todo el mundo”, lo que evitó que las turbulencias de los últimos años terminaran en cierres masivos o en un colapso prolongado similar al de la Gran Depresión de 1930.