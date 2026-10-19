¿Se extiende el ébola en África? Kenia suma ocho casos confirmados

Kenia elevó a ocho casos confirmados de ébola en el país, tras detectar una nueva infección en un hombre de 49 años que habría tenido contacto con el primer paciente en el territorio de Kenia, un caso importado de la República Democrática del Congo (RDC).

Según dio a conocer la agencia EFE, el director general de Sanidad de Kenia, Patrick Amoth, explicó que el nuevo paciente presentó fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular, síntomas que motivaron la realización de pruebas que posteriormente confirmaron la presencia del virus.

El contagio fue confirmado el domingo, durante una jornada en la que las autoridades realizaron pruebas a 38 personas. Según Amoth, el hombre no es trabajador sanitario, sino un asistente que desempeñaba otras funciones en el Hospital de Nairobi, un centro privado de la capital, y que permanecía en cuarentena por su posible exposición al virus.

Amoth indicó que los pacientes detectados hasta el momento están recibiendo tratamiento con anticuerpos monoclonales y han mostrado una respuesta favorable, según la agencia EFE. Además, señaló que se esperaba la llegada de un nuevo cargamento de medicamentos procedente de Ruanda.

El pasado domingo 18 de octubre, el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública, informó que la epidemia de ébola que azota a la RDC se extendió a una octava provincia del país tras la confirmación de dos casos en Ubangui del Norte, situada en el noroeste y fronteriza con la República Centroafricana (RCA), informaron este domingo las autoridades congoleñas.

En datos dados por las autoridades, citados por la agencia EFE, el brote afecta ya a ocho de las 27 provincias del país y alcanza a un total de 66 zonas de salud.

La RDC acumula un total de 9.415 casos confirmados y 4.536 muertes, lo que arroja una tasa de letalidad del 48,2 % y el brote mantiene como principal epicentro a la provincia oriental de Ituri.