Zelenski abre la puerta a congelar el frente en Ucrania: ¿qué territorios controlaría Rusia?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, manifestó su disposición a congelar las líneas del frente de batalla con Rusia como una vía realista para poner fin a los combates, una postura que abre la puerta a un posible acuerdo de alto el fuego, pese a que Moscú mantiene el control de territorios ucranianos ocupados desde 2022.

Según informó Infobae, el mandatario hizo estas declaraciones el miércoles 21 de octubre, durante una entrevista con el programa FOX & Friends, en la que reconoció que Ucrania debe negociar para detener la guerra.

“Creo que esta es la manera realista de terminar esta guerra”, afirmó Zelenski al ser consultado sobre la posibilidad de mantener la línea de contacto en su posición actual.

El presidente ucraniano también respaldó la idea de congelar el conflicto para detener las muertes, aunque esto implique que Rusia conserve, de facto, el control de las zonas que actualmente ocupa. Esta posibilidad no supone necesariamente un reconocimiento jurídico de la soberanía rusa sobre esos territorios.

De acuerdo con el análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), citado por Infobae, una contraofensiva ucraniana denominada Operación Vivaldi frustró parte de la estrategia rusa para rodear el llamado Cinturón de Fortalezas, integrado por las ciudades de Slovyansk, Kramatorsk y Druzhkivka, en la región de Donetsk.

El posible acercamiento diplomático coincide con el anuncio de que Rusia aceptó reanudar las conversaciones de paz con Ucrania a partir del 10 de noviembre, según la información publicada por Infobae.

En paralelo, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, llegó a San Petersburgo para reunirse con el mandatario ruso, Vladímir Putin, y había instado a Zelenski a cerrar un acuerdo con Moscú.