"No voy a renunciar": defensor del Pueblo, Castillero Hoyos

Este miércoles Alfredo Castillero Hoyos, defensor del Pueblo se presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional, para responder cuestionamientos ante una serie de denuncias de violencia en contra de la mujer.

Castillero aseveró: "no voy a renunciar, si quieren que me remuevan, pero no renunciaré".

Noticia en desarrollo...