20 de diciembre: la lucha contra el olvido y la teoría de la liberación

En diciembre se cumplen 30 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá, ¿cuál es su análisis de este hecho?

Alonso Ramos. Sociólogo. Es sociólogo, consultor y docente universitario. Pertenece al comité editorial del medio alternativo Antónima

Me enfoco en dos aspectos. Primero, la política del olvido que han impulsado las élites panameñas que detentan el poder desde 1990. No hay intención de que las nuevas generaciones conozcan las causas y consecuencias del hecho más violento y sangriento que ha vivido el país en sus historia republicana porque eso significaría asignar responsabilidades a partidos, organismos de la sociedad civil y figuras públicas que han vivido del discurso sobre la democracia. Segundo: la invasión no se puede justificar de ninguna manera y 30 años después eso cada vez es más claro. No debatimos tampoco la arquitectura del Estado panameño que surgió después de la invasión. Se impuso el consenso de Washington, las privatizaciones, el abandono del Estado social... todo aquello de lo que hoy nos quejamos tiene su raíz en la invasión.

¿Está usted de acuerdo con que se declare el 20 de diciembre día de duelo nacional, como lo plantean dos iniciativas legislativas?

Es necesaria la declaración del 20 de diciembre como día de duelo nacional. En términos legales, sería de vital importancia para las demandas que han estado presentando las víctimas, comenzando por el caso Salas, donde la abogada Gilma Camargo logró que la CIDH fallara a favor de las familias víctimas. Es además una obligación ética con los ciudadanos de El Chorrillo, San Miguelito, Panamá Este, Río Hato, Chiriquí; es un tema de justicia social la declaratoria del 20 de diciembre de 1989 y el anteproyecto de ley presentado por la diputada Walkiria Chandler es una iniciativa valiosa.

¿Cuál es su análisis de la labor de la Comisión 20 de Diciembre de 1989 que creó el gobierno anterior para investigar las violaciones de derechos humanos durante la invasión?

El trabajo de la Comisión 20 de Diciembre es un paso importante; sin embargo, no dotarla de los recursos necesarios y de la posibilidad de extender el tiempo que tienen para realizar sus pesquisas es cercenarla. Hace falta más recursos y que además todo lo que se investigue pueda ser divulgado y llegue a la mayor parte de la población

¿Considera que fue necesaria una invasión de un país extranjero para que Panamá saliera de su crisis política y económica?

La invasión es injustificable en todas sus formas. Nada justifica lo qué pasó el 20 de diciembre de 1989. Después de la invasión, los Estados Unidos impusieron un paquete de medidas económicas llamadas neoliberalismo que hoy tienen al país en una condición de ser el sexto país más desigual del planeta. Nunca vemos esas relaciones, pero están allí.

¿Cree que a los panameños les es indiferente la fecha y qué propone para generar memoria?

Las ideas dominantes son las ideas de la clase que detenta el poder. No es culpa del pueblo la cuestión del olvido, es responsabilidad de quienes han tenido el poder del país en estos 30 años.

No estoy de acuerdo en declarar el 20 de diciembre duelo nacional, más bien lo debemos declarar como el día de la liberación nacional de la dictadura militar.

En diciembre se cumplen 30 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá, ¿cuál es su análisis de este hecho?

Alvin Weeden. Abogado. Es abogado. Fue contralor de la República en el gobierno de Mireya Moscoso y candidato a diputado por la libre postulación

Ningún panameño puede estar feliz de una invasión, pero estuvimos en la misma situación que estuvieron los franceses cuando se tiraron a las calles a exigir al ejército estadounidense que los liberaran del gobierno nazi y nosotros sufríamos la cruel opresión de una dictadura militar. Mas que rechazar la invasión, la sentimos como una causa justa que nos ayudó a recobrar la libertad y la democracia. No me siento nada feliz por la falta de compromiso histórico de los gobernantes de la época que no entendieron que había que construir una nueva República y lo que recogieron fueron los retazos de la vieja República de la dictadura para convertirla en democracia con el resultado que tenemos hasta la fecha.

¿Está usted de acuerdo en que se declare el 20 de diciembre día de duelo nacional, como lo plantean dos iniciativas legislativas?

No estoy de acuerdo en declarar el 20 de diciembre como día de duelo nacional, más bien estoy de acuerdo en declararlo como el día de la liberación nacional de la dictadura militar que, en verdad, eso fue lo que ocurrió. Desgraciadamente hubo muertos de panameños, pero esas son las consecuencias de la irresponsabilidad de una dictadura, que le importa más mantener el poder que devolverle a los panameños la libertad, ese fue el precio de la libertad. Es como pedirle a los estadounidenses declarar el 4 de julio como duelo nacional porque hubo muertos norteamericanos, me parece una demagogia de los diputados. El único día de duelo nacional es el 9 de enero, muchos de los que fallecieron el 20 de diciembre estaban en el saqueo y hacer otro día de duelo nacional es llenar el calendario de 'duelo nacional'.

¿Cuál es su análisis de la labor de la Comisión 20 de Diciembre de 1989 que creó el gobierno anterior para investigar las violaciones de derechos humanos durante la invasión?

No estoy al tanto del trabajo de la Comisión, pero en Panamá había un Estado de guerra que definitivamente no era con la población civil. Lastimosamente fallecieron muchas personas, unos por exceso de las tropas norteamericana y otros por los actos delincuenciales que se dieron, pero también murieron soldados norteamericanos. Lo que ocurrió el 20 de diciembre fue un daño colateral, pero no por eso vamos, ahora, a establecer otro día no laborable. Este país lo que necesita es productividad y trabajo.

¿Considera que fue necesaria una invasión de un país extranjero para que Panamá saliera de su crisis política y económica?

Desgraciadamente frente a la obstinación a la soberbia, al poco me importa de los militares de la época, era la única solución. Recordemos todo lo que pasamos los panameños los últimos tres años antes de la invasión para tratar de liberarnos de esa bota militar y realmente no había otro camino, solos no lo hubiésemos logrado nunca y si no hubiese sido por la invasión, hubiésemos tenido un baño de sangre más grande. Las verdaderas víctimas inocentes fueron los militares a los que asesinaron en lo que se conoce como 'la masacre de Albrook', porque tuvieron la conciencia de decirle a los militares: 'paren esto y devolvamos la democracia'. La democracia cuesta y todos los países han sufrido con sangre y dolor por la democracia, y nosotros pagamos el precio. Es muy doloroso tener que reconocerlo, pero el único camino era la invasión, no había otra opción.

¿Cree que a los panameños les es indiferente la fecha y qué propone para generar memoria?

El panameño es totalmente indiferente a la fecha porque hasta en eso falló el gobierno de la época. También falló en no exigirle al gobierno de Estados Unidos pagar por los daños colaterales a las empresas y los que sufrieron pérdidas. Cuando un país invade tiene la responsabilidad del orden público.