Cortizo, confome con el informe de La Joyita

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen dijo ayer estar “conforme” con el informe administrativo que le fue entregado por el ministro de Seguridad, Rolando Mirones relativo a la masacre ocurrida el 17 de diciembre en la cárcel La Joyita, en la que murieron 15 reclusos y hubo 14 heridos.

El presidente Cortizo participó en el acto de conmemoración del 9 de enero de 1964 realizado, en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena. Larish Julio | La Estrella de Panamá

“El tema de que sí me siento conforme o no con el informe administrativo... sí, me siento conforme, porque es un informe administrativo”, precisó el mandatario.

Sostuvo que en este centro penitenciario lo que se ha encontrado son obras (hechas por los reclusos como tumbas o sarcófagos), que tienen mucho más de un año.

No obstante, expresó que eso no es excusa, sino que hay que comenzar a trabajar desde afuera hacia adentro. “No podemos tener un centro penitenciario con la cerca de ciclón que tenemos ahora mismo. Y hay lugares en donde no hay cerca. “En un centro penitenciario no se puede tener una cerca de alambre ciclón”, precisó.

Manifestó que ese proyecto que existía de hacer una cerca de ciclón por $6 millones en el centro penitenciario La Joya, no tiene sentido.

“Nosotros no tenemos que estar inventando cosas. Hay otros centros penitenciarios en el mundo y hay especificaciones que tenemos que cumplir”, expresó.

Agregó que el gobierno tiene que hacer un nuevo centro penitenciario en Colón y en Darién para desahogar los centros penitenciarios de la Joya y la Joyita.

“Hay una serie de inversiones que no se resuelven en un mes o en un año, las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien”, afirmó el mandatario.

Habrá conscuencias

Al respecto, el ministro de Seguridad, Rolando Mirones manifestó que habrá consecuencias por la masacre en la cárcel La Joyita, al referirse al proceso penal que se sigue en el Ministerio Público por este hecho y al cual ya se ha estado entregando información.

“Tenemos información, insisto, se la estamos entregando al Ministerio Público y va haber consecuencias de lo que está pasando y lo que pasó, definitivamente”, señaló Mirones.

Reiteró que hay 12 personas imputadas por el hecho ocurrido en el pabellón 14 de La Joyita, y anunció que pronto se estará realizando un recorrido a lo interno de este centro penal.

Ya el Ministerio Público informó que el próximo 3 de febrero será la audiencia de imputación de las 12 personas supuestamente vinculadas a la masacre.

Gobierno conmemora la gesta patriótica

Homenaje

Durante su participación en los actos de conmemoración de la gesta patriótica del 9 de enero, el presidente Laurentino Cortizo Cohen, exhortó a los panameños a caminar juntos para dejar las bases de un Panamá próspero, justo, de ley y orden, sin corrupción, como una forma de honrar a los mártires de esta fecha

“Honremos a nuestros mártires haciendo las cosas correctas, bien; no solamente apuntando a los políticos y a los servidores públicos. Cada uno de los panameños tiene que hacer su trabajo”, dijo el mandatario en el acto protocolar en la Llama Eterna encendida en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena.

El gobernante instó a reflexionar en la forma en cómo podemos cuidar a Panamá, ya que las acciones de cada panameño al combatir la corrupción contribuyen a la conquista de la Sexta Frontera, que es la lucha contra la pobreza y la desigualdad.