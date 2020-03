Alcalde Fábrega propone entregar $25 mil a juntas comunales

El alcalde capitalino, José Luis Fábrega, propondrá este martes ante el Consejo Municipal, la entrega de un 'capital semilla' por $25,000 mensuales a las 26 juntas comunales del distrito, para que sean utilizados en sus comunidades "únicamente para comida y medicamentos".

Los fondos saldrían del Fondo de Emergencia Social, que es público. El uso del dinero —según el alcalde— será monitoreado por la Alcaldía de Panamá y la Contraloría General de la República.

A inicios de mes, el mismo Consejo Municipal ordenó la suspensión de la consulta pública programada para el 12 de marzo para el proyecto de playas en Bella Vista y Calidonia, obra que costaría $120 millones y que promueve el alcalde Fábrega desde que ocupa la oficina municipal.

Además del dinero, la alcaldía anunció que entregará este lunes 200 kits a personal de salud de los hospitales del distrito, así como el San Miguel Arcángel de San Miguelito; con productos de higiene básica. También distribuirá otros 2,000 kits.

Fábrega reiteró además la prohibición de reunirse en parques y áreas comunes, así como las multas que aplicarán a quienes violen la norma, que iría entre $500 a $5,000. También dijo que acordonarán los parques debido a que "la gente no dimensiona los niveles de la situación sanitaria".

"No es mal chiste, no es un relajo, no es algo que quiera establecer ni el Gobierno Nacional, ni el Municipal, ni de querer hacerlos sufrir, estamos haciendo esto por la seriedad de la enfermedad y porque nos preocupa y nos interesa la calidad de vida de los panameño", sentenció el alcalde capitalino.