Niño no acudió al MP por estar realizándose una prueba de Covid-19

El Ministerio Público (MP) ha procedido ha reprogramar la fecha de la indagatoria al banquero Juan Antonio Niño programada inicialmente para hoy –3 de agosto de 2020–, dentro de las investigaciones que se adelantan por el supuesto delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales por el caso Odebrecht.

La Estrella de Panamá conoció que el banquero no acudió a la citación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, que lleva adelanta las investigaciones del caso Odebrecht, por estar realizándose una prueba de Covid-19, por la trazabilidad de allegados.

La información fue confirmada por el Ministerio Público a solicitud de este diario. Las pesquisas que adelanta la Fiscalía Especializada Anticorrupción al banquero están relacionadas con unos cheques que la constructora brasileña remitió a la cuenta personal de Niño, presuntamente para financiar la campaña política del Partido Panameñista.

El despacho de instrucción también solicitó una asistencia judicial a las autoridades suizas para conocer información sobre las transferencias efectuadas a través de una empresa de reaseguros, Active Capital, presidida por Niño.

Niño sostiene que “como empresa privada, Active Capital Holdings fue una sociedad holding actor prominente en el ámbito comercial en el renglón de administración de riesgo y no tiene nexos con temas políticos o de gobiernos”.

“Jamás hemos participado en operaciones de sobornos ilícitas de ninguna clase, negamos categóricamente tener vínculos comerciales o políticos con ninguna de las partes mencionadas. No somos políticos partidistas, no estamos vinculados a ningún partido político y no hacemos negocios con funcionarios o instituciones del Estado”, indicó previamente Niño a este diario, sobre el tema, en febrero de 2020.