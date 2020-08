Miviot suspende del cargo a su jefe de recursos humanos José Ruiloba

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) decidió suspender del cargo, sin derecho a salario al jefe de recursos humanos de la entidad José Ruiloba luego de divulgarse en redes sociales una nota de voz en el que éste advertía que se tomarían acciones contra funcionarios de la entidad por no darle "me gusta" a las publicaciones en redes sociales del actual ministro Rogelio Paredes y las del presidente Laurentino Cortizo Cohen.

“Quiero pedirle disculpas a toda la población. Soy un ser humano, creo que me equivoqué. No fueron las palabras más adecuadas. Estoy de acuerdo con el ministro de Vivienda, que se abra una investigación y que se me apliquen las acciones correspondientes", reaccionó Ruiloba posteriormente en un video que él hizo público tras divulgarse la aludida la nota de voz en las redes sociales.

En un comunicado, el Miviot dio a conocer que atendiendo al Reglamento Interno de la entidad y a propósito de la situación ocurrida con Ruiloba, se estableció una comisión para evaluar la falta y las posibles consecuencias, por lo que se determinó suspenderlo del cargo, sin derecho a salario.

Según el Miviot, al Ruiloba se le aplicó el numeral c, del artículo 98 de las Sanciones Disciplinarias, del Título VIII del Régimen Disciplinario, referente a sanciones por la comisión de una falta administrativa, que señala: “consiste en la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo que aplica el superior inmediato al servidor público por reincidencia en faltas o la comisión de una falta grave”.

Ese mismo artículo agrega que la sanción debe ser formalizada, la cual ya fue firmada por el ministro Rogelio Paredes, mediante la Resolución Administrativa 394 de 17 de agosto de 2020.

"El Miviot, como entidad encargada del ordenamiento territorial y de brindar viviendas dignas y seguras en el país, reitera a la población su fiel compromiso con la ética y los valores, respetando a sus colaboradores y garantizando el funcionamiento sin coacciones de su personal, empeñado en ayudar a los más vulnerables", informó la institución en el comunicado.