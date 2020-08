[MISSING]binding.image.description

Krishna Camarena Surgeon, la nueva directora general de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (Senadap), hizo un paréntesis en su agenda para hablar con la Estrella de Panamá sobre los retos y los proyectos que tiene en mente para fortalecer la cultura afro en nuestro país. Con estudios superiores en Panamá y España, se ha desempeñado en el campo de la danza, la docencia y la investigación social; fue designada en este cargo público a través de un concurso de varias propuestas presentadas ante el Órgano Ejecutivo por parte de los movimientos sociales afropanameños. De tez clara, considera que la negritud es más que el color de la piel, es un orgullo, es una herencia cultural con una riqueza incalculable que se transmite a través de la descendencia, de la genética, es generacional.

A su juicio, ¿que significa ser negro y afrodescendiente?

Para mí es un orgullo. Me siento doblemente orgullosa por ser panameña. Entendemos que cada ser humano, dentro de su cultura, lo vive de diferente forma. Yo lo he vivido con mucho orgullo. He crecido orgullosa de mi herencia afrodescendiente. Y comparto mis orígenes dentro y fuera de Panamá.

¿Cuál cree usted que son los principales retos de la cultura afropanameña?

Es entender que la etnia es una diversidad de culturas. Dentro de la negritud tenemos muchas culturas que confluyen en este país. Nosotros somos pluriétnicos y multiculturales. Esa riqueza cultural le da un carácter muy especial a la población y nos define como país. No se puede negar que nos vamos intercalando e interrelacionando unas culturas negras con otras.

¿Cuál cree que han sido sus mayores aportes a la cultura?

A nombre personal pienso que ha sido utilizar mi especialidad, que es la danza. A través de la danza hemos desarrollado, visibilizado y evidenciado todos los aportes del negro en Panamá. Tenemos una historia larga, que inicia hace más de 500 años, con la llegada de hombres y mujeres en calidad de esclavos. De allí hay una descendencia que permanece hasta hoy. En el camino histórico también han entrado otras culturas de la negritud, especialmente del área del Caribe. La danza la hemos utilizado como una bandera dentro y fuera de Panamá, como una forma de mostrar los aportes de la cultura. Pero no nos quedamos no más en la danza, sino que se complementa con el aspecto musical e histórico. Porque no solamente es moverse en un espacio, sino que ese espacio es complementado con historias, leyendas, mitos y gastronomía. Todas tienen elementos que he utilizado para promover y visibilizar los aportes negros en Panamá.

¿Cómo llega a la Secretaría Nacional del Desarrollo de los Afropanameños?

La ley que crea la secretaría establece que el movimiento civil y social negro podía presentar al Ejecutivo una terna para la selección del director general de la secretaría. Entonces se le presentó al presidente Laurentino Cortizo y él tomó la decisión. Agradecemos la confianza del presidente de darnos esta responsabilidad que está dirigida a impulsar políticas públicas a favor de la inclusión de los afropanameños. Ese es un compromiso de gobierno y con mi comunidad, que es donde he trabajado. Es una responsabilidad muy grande porque debo cumplir con todos y conmigo misma, y como afrosdescenciente a cargo de la dirección general.

¿Cuál es el espíritu del despacho?

La creación de la Senadap busca impulsar esas políticas públicas para fortalecer la inclusión de los temas de la población afro. Hay que crear estas políticas para que sean usadas como herramientas para cerrar brechas que todavía existen, por ejemplo, la desigualdad social en la que viven nuestras comunidades. Todavía tenemos sectores que viven en desigualdad social debido al perfilamiento racial, a la discriminación. La secretaría debe abordar estos temas y ser un puente para insertar los temas del afro y favorecer a las comunidades y otorgarles herramientas que permitan la inclusión del grupo poblacional. Esa es básicamente la función de la secretaría.

¿Cuál sería ese legado que le gustaría dejar a los afropanameños en su paso por este despacho?

Mi aspiración es dejar un despacho autónomo y estructurado que funcione al 200%, que nos permita obtener mejores presupuestos y programas. Dejar una secretaría fortalecida para que nuestro reemplazo pueda tener buenas bases para continuar el trabajo en favor de las comunidades.

¿Cómo incluir a la etnia dentro los poderes políticos y económicos del país?

Suele pensarse que es difícil, pero realmente lo que hay que tener es voluntad. Nuestros hermanos indígenas han logrado muchísimos adelantos en ese sentido. Nosotros aspiramos también a avanzar para que nuestros temas no se queden rezagados, para que en los planes siempre esté presente la variable negra para que nuestras comunidades se vean beneficiadas. Por ejemplo, si estamos hablando de salud, que nuestras comunidades reciban el beneficio de las atenciones de la misma manera que el resto de los panameños. Usted dirá que eso es así, pero realmente no lo es. Nosotros necesitamos levantar información al respecto, por eso el censo es sumamente importante, porque así podremos realizar los indicadores que permitan que las políticas públicas vayan direccionadas a las comunidades que necesitamos.

¿En algún momento usted ha sido víctima de discriminación?

Sí. A veces la gente piensa, cuando me ve, que por ser un poco clarita no soy negra, pero somos orgullosamente negros, porque es un tema de descendencia y de genética. Es un tema generacional. A veces se piensa que la discriminación solamente es por el color de la piel oscura, pero no, hay otros tipos, por ejemplo, por temas culturales y religiosos. No queremos tomar la experiencia personal. Queremos abordar la experiencia comunitaria que es mucho más grande y donde hay mucha más afectación, especialmente en algunas comunidades y áreas periféricas. Áreas de la ciudad de Panamá y Colón, y en otros sitios, donde se presentan temas discriminatorios muy fuertes. Por eso necesitamos hacer esa sensibilización en nuestras entidades públicas, de seguridad, sanitaria, cultural y educativa para que podamos ir disminuyendo los casos y que realmente tengamos una sociedad igualitaria.

¿Qué mensaje envía a la comunidad afropanameña?

A nuestras comunidades afropanameñas queremos reiterar que la secretaría tiene las puertas abiertas para poder trabajar y escucharles. Buscamos ser un camino, un puente para lograr soluciones a todas esas situaciones en las que viven nuestras comunidades (pobreza, educación, sanidad, salud, desempleo, discriminación y el perfilamiento racial), y así logremos todos, de la mano, realmente vivir en un Panamá de igualdad y de equidad, un país justo donde podamos ayudar a los que menos tienen para que no caigan más abajo, y darles ese espacio, esa posición de dignidad que merece todo ser humano. Los derechos humanos, que es equidad para todos. Así lo establece y estamos en la búsqueda de eso, de gestionar y entablar un camino que nos vaya llevando a la reducción de todas esas situaciones que merman la calidad de vida de la población negra en Panamá.

Nombre completo: Krishna Camarena Surgeon

Nacimiento: 25 de abril de 1963, Colón, Panamá.

Ocupación: Directora general de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños

Resumen de su carrera: Cuenta con una larga hoja de vida en el ámbito de la cultura nacional y la docencia vinculada al arte. Acreditada con una licenciatura - Universidad de Panamá - Estudios superiores de especialización - Universidad Abierta y a Distancia - Postgrado y maestría - Universidad Católica Santa María la Antigua / USMA - Estancia formativa de docencia e investigación - Universidad de Granada, campus de Melilla, España.