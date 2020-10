La aprobación de los proyectos de ley que buscan eliminar la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), no se podrá concretar en lo que resta del periodo ordinario de sesiones aseguró el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, el diputado Eric Broce.

Una subcomisión de esta instancia legislativa se reunió en horas de la mañana de hoy para continuar con el proceso de análisis de los dos proyectos de ley que buscan eliminar la Aupsa, uno de ellos presentado por el ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Augusto Valderrama y el otro por la diputada Ana Giselle Rosas, el cual es respaldado por un grupo de productores del país.

El proyecto de ley 164 que impulsa el Órgano Ejecutivo buscaba inicialmente crear el Servicio Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de Alimentos (Senta), en reemplazo de la Aupsa, pero luego varió a Agencia Panameña de Alimentos (APA).

A esta propuesta se oponen los productores, a través del proyecto presentado por la diputada Ana Giselle Rosas, en la que se exige la eliminación de la Aupsa sin crear otro ente considerado por ellos como “burocrático”.

El diputado Broce calificó como positiva la sesión de este miércoles en la que aseguró hubo mucho diálogo y se hicieron “importantes aportes”.

No obstante, Broce ante el poco tiempo que resta para que culmine este periodo ordinario de sesiones, no descartó que la discusión del tema pueda ser tratado en sesiones extraordinarias, aunque enfatizó que es una decisión que no le corresponde definir.

Destacó que la Comisión de Asuntos Agropecuarios, puede perfectamente reunirse para avanzar con el proceso de análisis de ambas propuestas, durante el periodo de receso legislativo que va de noviembre a diciembre.

El ministro del Mida, Augusto Valderrama ha insistido en que la Aupsa está “muerta” y que las facultades constitucionales en cuanto a inocuidad de alimentos regresan al Ministerio de Salud (Minsa) y la defensa del patrimonio agropecuario al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

Agregó que la nueva entidad, Agencia Panameña de Alimentos (APA), sólo será de tramitología tras señalar que se creará una interconexión entre el Mida, Minsa y Mici que son los que tienen que ver con las exportaciones, importaciones, la sanidad vegetal y salud animal.