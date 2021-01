La agrupación Poder Ciudadano Panamá, exigió este domingo que se convoque a una amplia representación de los trabajadores de todo el país y a cuatro mesas de análisis y discusión, incluyendo una mesa por cada programa de la Caja de Seguro Social (CSS) y 3 representantes por organización en la mesa principal y las de trabajo, ante la convocatoria de diálogo realizada por el Gobierno Nacional.

Para esta organización es necesario discutir las distintas opciones para fortalecer los principios rectores de la Seguridad Social establecidos en la Ley 51 y poner a disposición del sector de los trabajadores todos los instrumentos y personal necesario para defender una CSS solidaria, con especial intencionalidad de retornar a un Programa de IVM solidario.

En una declaración que se hizo púbica este domingo, Poder Ciudadano Panamá, de no darse estas condiciones democráticas e incluyentes, recomienda a todas las organizaciones de trabajadores y de la sociedad "no prestarse a una descarada manipulación del supuesto Diálogo mientras no se den las garantías que se requieren para que de verdad sea un Diálogo".

Destacan que el gobierno nacional ha convocado para este lunes 18 de 2021 lo que ha denominado un “Diálogo Nacional sobre la Caja de Seguro Social”, que incluye especialmente el análisis y las propuestas sobre el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Señalan que este supuesto diálogo es totalmente "inconsulto y violatorio" de las más elementales normas democráticas que deben ser respetadas para la realización de una consulta de tan extrema importancia.

Denunciaron que ya han nombrado a un coordinador del “diálogo” que afirman, responde a los intereses del Director de la CSS y del Ejecutivo, sin haber procedido siquiera a su instalación formal, e igualmente ya se conoce que los partidos políticos neoliberales estarán representados.

"Como impulsores de la creación del Foro Alternativo nos apegamos a su Declaración Constitutiva que dice: “luego de haber impuesto la Ley 51 en el año 2005, que llevo al Programa Solidario de Jubilación a un pronto colapso e inició el camino de su privatización, ahora pretenden profundizar dicho curso con los costos que ello conllevaría para todos los asalariados”, enfatizó la agrupación.