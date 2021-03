Contraloría y Miambiente pausan planes de reactivación laboral en obras estatales

Los planes del Gobierno para la reactivación del empleo en las obras de infraestructuras estatales, se han visto pausados ante la falta de agilidad por parte del Ministerio de Ambiente para la aprobación de los estudios de impacto ambiental de algunos de estos proyectos y por parte de la Contraloría General de la República para refrendar estas obras.

Esta tarde representantes de entidades gubernamentales que conforman el Comité Técnico Interinstitucional de Empleabilidad Comunitaria liderado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), pidieron al Ministerio de Ambiente la agilización de los estudios de impacto ambiental de las obras estatales y la agilización de los refrendos de estas obras por parte de la Contraloría.

El Comité, cuya mesa de trabajo se instaló este miércoles 31 de marzo, está conformado por representantes de diversas entidades que articulan acciones en beneficio de los residentes donde se ejecutan los proyectos de infraestructura del Gobierno.

De acuerdo con Saritma Simons, Directora Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo informó que en cinco meses de trabajo de este Comité se ha logrado la inserción laboral en obras estatales de al menos 195 personas.

"Nosotros estamos como facilitadores de todo este proceso, llevar empleo a las comunidades a través de cada una de la obras de infraestructura que desarrollan las instituciones gubernamentales", precisó Simons.

Manifestó que no es que no haya más personas insertadas en los proyectos, sino que el eje de empleabilidad comunitaria tiene un 10% de la contratación de la mano de obra, es decir, esta no es la totalidad de contratados en los proyectos del Estado.

No obstante, el Secretario General del Ministerio de Obras Públicas, Ibraim Valderrama pidió la incorporación del Ministerio de Ambiente a este Comité instalado este martes, tras indicar que la infraestructura pública depende mucho de lo que es la aprobación de los estudios de impacto ambiental u otros instrumentos ambientales que se requieren para que las obras de infraestructura pública inicien.

"Es importante que ellos (MiAmbiente) estén también para que nos ayuden a viabilizar esos estudios y sean aprobados de forma un poco más rápida para que así las comunidades se vean beneficiadas de las obras en sí y los puestos de trabajo", precisó Valderrama. La propuesta de Valderrama fue aprobada por el Comité.

Por su parte, Yessenia Sánchez, Directora de Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura manifestó que es importante tener la coordinación con la Contraloría General de la República "porque sin refrendos, no hay proyectos".

“Uno hace la planificación de inicio de obra, pero el refrendo te puede durar tres o cuatro meses, y esa planificación va en contra de todo pronóstico favorable que uno pueda tener", señaló.

Destacó que se debe dar un seguimiento a estos proyectos para que se den en tiempo y esa programación de empleos se ajuste a lo que las instituciones quieren, porque las empresas tienen un cronograma de trabajo donde generalmente aprovechan la época de verano para poder hacer todos los movimientos de tierra y entrar a esa fase de contratación de más personal, planes, que asegura aveces se trastoca por el tema del refrendo.

Para la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata este Comité Técnico lo que va es a trabajar en la intermediación laboral y dijo que la Contaloría como responsable que son, cumple los pasos de establecer los mecanismos en los diferentes actos públicos que tiene cada una de las instituciones, por lo que añadió que una cosa no afecta a la otra.

Aseguró que cada una de las instituciones que maneja proyectos de infraestructura pública, sigue cada uno de los trámites, y al llegar a la Contraloría, entonces hay una excelente comunicación con el Contralor para poder entonces viabilizar lo que es la reactivación económica que todo el país quiere.