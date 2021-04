Docentes llaman a una asamblea nacional para tratar el tema de regreso a clases

Docentes de Panamá convocaron a una asamblea virtual para abordar el tema de retorno a clases de forma presencial, que lleva adelante el Gobierno.

La asamblea, denominada Por la educación, salud y vida y en la que participarían los docentes a nivel nacional, será la mesa para analizar las acciones a tomar.

De acuerdo con Fernando Ábrego, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), los docentes quieren regresar a las aulas de clases, pero con las medidas rigurosas para salvaguardar vidas.

Según el conteo de las agrupaciones, a diciembre de 2020 unos 15 docentes habían fallecido a causa de la covid-19.

"No queremos que los estudiantes y administrativos sigan impactados por el covid-19… Parece que en Panamá la pandemia no es mortal. Hemos estado mucho tiempo en casa, pero seguimos atendiendo a los estudiantes. La educación virtual fracasó porque el Gobierno no invirtió", agregó Ábrego.

SOLICITUD // También exigen que haya agua en los planteles educativos a nivel nacional, el nombramiento de personal de aseo y que el Estado apoye a los estudiantes para la compra de útiles escolares, uniformes y pasajes para su transporte.

Para regresar a las aulas de manera presencial los gremios exigen que se vacune con la primera y segunda dosis a todos los docentes, personal administrativo y directivos de todos los plantes del país, que en los centros educativos haya agua potable y nombrar a todo el personal administrativo y de limpieza que se requiera en los centros educativos.

Además, exigen mantener la distancia social de dos metros y posibles cambios de horarios, distribuir las partidas del FECE a los planteles para que se compren todas los elementos de bioseguridad y apoyar con recursos a los estudiantes para sus pasajes del transporte, la compra de sus útiles y uniformes.

Los docentes también demandan contar con el apropiado proceso de desinfección de calzados y toma oportuna de temperatura a la entrada de todos los centros educativos del país. Nombrar todos los docentes que se requieran y garantizar sus pagos oportunos al igual que sus liquidaciones a fin de año y que las escuelas deben ser certificadas, para su reapertura por personal idóneo, del Ministerio de Salud.