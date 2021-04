Caja de Ahorros, el banco oficial del deporte en Panamá respalda 'Guantes de Acero'.

“El Banco de la Familia Panameña” como importante impulsor para el desarrollo del deporte nacional, amplía su alcance, apoyando por primera vez en la historia de la entidad, a una de las principales disciplinas que tantas glorias nacionales e internacionales ha traído al país como lo es el boxeo, siendo patrocinador oficial del proyecto “Guantes de Acero” organizado por G&V Entertainment. Evento deportivo que consiste en combates de boxeo olímpico (amateur) y profesional, dando la oportunidad a los jóvenes de abrirse camino para enfrentarse a rivales internacionales por un título regional de la Asociación Mundial de Boxeo.

A través de este patrocinio, Caja de Ahorros, demuestra una vez más, su compromiso con el deporte nacional, contribuyendo al desarrollo profesional y personal de todos los panameños, fomentado la sana competencia y alejando a los jóvenes de entornos y actividades de riesgo social, siendo el boxeo una oportunidad para promover la importancia del juego limpio y el respeto a las reglas, así como la responsabilidad y lealtad, valores que por años han representado a la entidad.

Como ha hecho la institución en el béisbol, en el fútbol y otras disciplinas, en boxeo busca dejar una huella positiva que marque la ruta de Caja de Ahorros como agente de cambio social, acompañando como el Banco Oficial del Deporte en Panamá, a los contendientes de Guantes de Acero deseándoles muchos éxitos en su camino a la victoria. Desde luego, la entidad seguirá apoyando iniciativas que sean de gran aporte para los jóvenes panameños, como es el deporte nacional, impulsando el desarrollo personal y profesional de los atletas panameños.

Caja de Ahorros es un banco de reconocida trayectoria con 86 años construyendo un legado para el país, a través de sus aportes a los sectores más nobles, mediante el impulso de iniciativas bancarias, deportivas y sociales.

Caja de Ahorros, es el banco oficial del deporte en Panamá, mediante el apoyo a:

• Selección Mayor de Fútbol masculina y femenina, preolímpica masculina, las categorías sub 23, la sub 20, sub 17, sub 15, la selección Futsal y la selección Futplaya.

• Ligas mayores y menores del Tauro F. C.

• Liga Provincial de Panamá Metro (béisbol).

• Liga Provincial de Bocas del Toro (béisbol).

• Campeonato de Béisbol Juvenil y Mayor.