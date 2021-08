Panamá supera las 4 millones de dosis de vacunas anticovid aplicadas; se registra 5 nuevas muertes

Panamá registró en las últimas 24 horas 5 nuevas defunciones por covid-19, y se actualiza 1 fallecimiento de fechas anteriores que totalizan 7,009 acumuladas, para una letalidad del 1.5 %.

Para este domingo 22 de agosto se contabilizan 436,285 pacientes recuperados, 614 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 452,598.

A la fecha, se aplicaron 7,955 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 7.7%.

Los casos activos al día de hoy suman 9,304. En aislamiento domiciliario se reportan 8,912 de los cuales 8,655 se encuentran en casa y 257 en hoteles. Los hospitalizados suman 392 y de ellos 287 se encuentran en sala y 105 en UCI.

Panamá supera los 4 millones de dosis aplicadas

Por otro lado, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) informó que este domingo Panamá alcanzó las 4,028,510 de dosis aplicadas de vacunas contra la covid-19.

De este total de 4,028,510 dosis aplicadas, 2,718,949 corresponden a primeras dosis de ambas casas y 1,309,561 a segundas dosis.

Igualmente, el Minsa anunció a la población que a partir de mañana lunes 23 de agosto el auto rápido ubicado en el Rommel Fernández estará colocando la vacuna de la Farmacéutica Pfizer para los rezagados y las segundas dosis de la vacuna AstraZeneca.

De igual manera a partir de este lunes se colocarán en el salón Vasco Núñez ubicado en el Hotel Panamá, vacunas de AstraZeneca y Pfizer, mientras que en los centros comerciales Megamall, Westland Mall y Albrook Mall en un horario de 7:00 a.m., a 3:00 p.m. se aplicará la vacuna AstraZeneca.

La Operación Panavac-19 seguirá con su cronograma de vacunación a nivel nacional como pilar fundamental de la lucha contra la COVID-19 en Panamá.

Informe de vacunas por región

En el circuito 4-1, la provincia de Chiriquí, se aplicaron por barrido al corte de este domingo, un total de 4,250 dosis de la vacuna Pfizer a la población de 12 años en adelante.

Mientras que en la provincia de Veraguas, en los circuitos 9-2 y 9-4, al corte de este domingo se habían aplicado un total de 4,356 dosis de la vacuna Pfizer.

Entre tanto, hasta la tarde de hoy, en el circuito 2-1 en la provincia de Coclé, se habían aplicado 4,164 dosis de esta casa farmacéutica.

Por otro lado, en la provincia de Herrera al mediodía de hoy se aplicaron 2,376 dosis de Pfizer por barrido en los circuitos 6-2 y 6-3.

El Minsa recuerda a la ciudadanía que de presentar síntomas relacionados al virus debe acudir inmediatamente en busca de atención médica y someterse a una prueba COVID-19.

Informe del Aeropuerto de Tocumen

Desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 209,966 pruebas y se han detectado 1,810 viajeros positivos con COVID-19.

El reporte de las últimas horas señala que, de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron al país a través de esta terminal, se logró detectar 0 caso positivo por COVID-19.

Paralelamente, desde la aplicación de nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, India, Suráfrica y Reino Unido, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 332 casos positivos procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Perú y Venezuela de un total de 47,951 pasajeros que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Sesenta y seis (66) viajeros sin tarjeta de vacunación o esquema incompleto, que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá, han sido trasladados a hoteles NO COVID donde deben permanecer por tres (3) días.