La audiencia por el caso "New Business", se reanudará este jueves sin la presencia del ex presidente Ricardo Martinelli.

Magistrados del Tribunal Electoral le levantan el fuero penal electoral al ex presidente Ricardo Martinelli

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE), en pleno habrían decidido este miércoles levantarle el fuero penal electoral al ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, hasta que el partido Realizando Metas (RM), que preside el ex gobernante, resuelva lo relativo a las supuestas irregularidades registradas en las elecciones para escoger a los miembros de la Secretaría de la Juventud y la Secretaría de la Mujer del partido.

El presidente de la Junta Nacional de Escrutinio de las elecciones internas de RM, el abogado Alejandro Pérez, dio a conocer el pasado 6 de mayo la suspensión del conteo de votos debido a presuntas irregularidades en estos comicios realizados el pasado 24 de abril.

Seg´ún fuentes del TE, la decisión de levantarle el fuero al ex gobernante, contra quien se realiza un proceso penal por el caso "New Business", se da luego que se suspendiera lo relativo a estas elecciones internas, sin darse las respectivas proclamaciones.

De acuerdo con la fuente, por ser el fuero una figura accesoria, el mandatario ya había perdido esta protección legal, una vez fue suspendido el proceso de elecciones interna en Realizando Metas; sin embargo, ante el pedido de la Dirección Nacional de Organización Electoral del TE para que fuese el pleno del TE quien se pronunciase, es que los magistrados deciden tomar la decisión de levantarle formalmente el fuero al ex gobernante.

El pasado jueves 12 de mayo, el jefe de la Dirección Nacional de Organización Electoral (encargado), Santana Díaz, en un boletín publicado por el TE, pidió a los magistrados ordenar la “suspensión de la vigencia del fuero electoral penal y laboral que tienen los aforados con ocasión del proceso de elecciones de las juntas directivas de la Juventud y de la Mujer del partido Realizando Metas.

La suspensión del fuero solicitada, según Díaz, se mantendría hasta tanto se hayan cumplido los trámites de rigor ante la Dirección Nacional de Organización Electoral y se apruebe la convocatoria a nuevas elecciones en Realizando Metas y se cumplan las condiciones legales previstas en el Código Electoral que permitan adquirir nuevamente los respectivos fueros.

Se informó que este jueves la decisión de los magistrados se dará a conocer a través de un edicto, pero se deberá esperar al menos 24 horas; es decir, hasta este viernes, para que sea ejecutoriada la decisión siendo notificadas las partes, y será en ese momento cuando el ex presidente Martinelli quede desaforado.

Justamente este jueves 19 de mayo se reanuda la audiencia preliminar por el caso "New Business", pero al menos mañana, por contar aun con el fuero penal electoral, el ex presidente Martinelli no será parte de esta audiencia.

En este caso están siendo procesadas 21 personas, incluyendo al expresidente, a quienes se le señala por el presunto blanqueo de capitales en la compra del grupo Editora Panamá América, S.A. (Epasa), presuntamente con fondos públicos.