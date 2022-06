Colegios privados tildan de "temerarias" declaraciones del administrador de la Acodeco

Según el administrador de la Acodeco, al inicio de la pandemia había muchos servicios que los colegios particulares no estaban ofreciendo al consumidor y lo estaban cobrando

La Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep), la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares (Apacep) y la Federación de Educación Católica de Panamá (Fecap), rechazaron y calificaron como temerarias las declaraciones del Administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Jorge Quintero Quirós, en torno a la obligatoriedad de algunos colegios de hacer algunas devoluciones económicas a padres de familia.

De acuerdo con un comunicado avalado por estas tres organizaciones de colegios particulares, el administrador de la Acodeco en sus declaraciones del pasado lunes, 30 de mayo de 2022 en el noticiero matutino de TVN hace referencia a un fallo y aunque en el noticiero señala que es de la Corte Suprema, el mismo no aclara que es un fallo de primera instancia de un Juzgado de Circuito de lo Civil.

Según el administrador de la Acodeco, en estas declaraciones, en los tiempos más fuertes de la pandemia algunos colegios particulares realizaban cobros igualitarios a la educación virtual como si hubieran dado educación presencial, indicando que no es lo mismo un contrato de educación presencial y educación virtual, y que eso fue planteado en el 2020.

Mientras que otros colegios, según Quintero Quirós, al inicio de la pandemia había muchos servicios que no se estaban ofreciendo al consumidor y lo estaban cobrando.

Las organizaciones de colegios particulares destacan que posteriormente en otros medios de comunicación Quintero Quirós hace declaraciones, pero no advierte que a la fecha este fallo no ha sido formalmente notificado a la parte demandada, "por lo que no está en firme y da la posibilidad aun que se presente un recurso de apelación y que dejará la sentencia en un efecto suspensivo, mientras se resuelva el mismo".

De igual manera, indican que el administrador de la Acodeco da por hecho resuelto, un caso que aún se encuentra en proceso, y con la posibilidad de continuar con otros recursos legales tanto en el Tercer Tribunal Superior de Justicia, como ante la Corte Suprema de Justicia y generaliza un resultado a todo el sector de educación particular, cuando se trata de un caso único y particular, con características propias y que no corresponde, ni obliga a otros centros educativos particulares, como ha querido dejar entrever el administrador de la entidad.

También cuestionan que Quintero Quirós haya hecho un llamado general a los padres de familia "para que acudan a los centros particulares a realizar reclamos infundados, ante supuestos derechos que él aduce, merecen, cuando esto no es así, ya que reiteramos este caso es particular y único para un solo colegio".

"Estas declaraciones no se apegan a la verdad y atentan contra la tranquilidad de los padres de familia y de las escuelas particulares, creando un ambiente de zozobra y desconfianza en la virtuosa relación hogar escuela en momentos tan delicados para la niñez y juventud que se educa en nuestras aulas, por lo que deploramos el actuar de este funcionario y rechazamos sus declaraciones por infundadas, inexactas, improcedentes y temerarias y por la severa connotación de los hechos, advertimos incluso un supuesto abuso de autoridad en sus acciones y una supuesta extralimitación de sus deberes como funcionario público", señalan las organizaciones educativas particulares.

En tal sentido, aclararon a los padres de familia y acudientes que no existe ninguna obligación de supuestas devoluciones económicas por parte de los colegios particulares y hay que esperar que el caso en particular, quede en firme y debidamente ejecutoriado, para ver si afecta o no a este colegio en especial.

"Los centros educativos particulares reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la niñez y juventud de este país, ofreciendo calidad y continuidad en la educación, aún en tiempos difíciles, apoyando la necesidad de cobertura del Estado y privilegiando la relación armoniosa y respetuosa con los padres de familia de nuestros colegios", puntualizaron los directivos de estas organizaciones.