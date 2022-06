Transportistas de carga agrícola se mantienen en paro y a la expectativa de una reunión hoy con el Gobierno

Los transportistas de carga agrícola de la provincia de Chiriquí llegan hoy, 30 de junio, a su quinto día de paro de brazos caídos y se encuentran a la expectativa de que se logre un acuerdo en la reunión que se tiene prevista con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama.

Desde el día uno, la propuesta de los transportistas de carga agrícola de Tierras Altas ha sido que el precio del combustible se congele de manera general. Petición que en una primera conversación el Gobierno Nacional desestimó por la situación económica actual. La reunión de hoy en la Gobernación de Chiriquí se tiene prevista entre las 9:00 a. m. y 10:00 a. m., en un segundo intento por lograr un acuerdo entre las partes, según se informó.

Se solicitó que "el precio del combustible se congele y que haya una buena propuesta para todo el sector agrícola", afirmó en declaraciones a Televisora Nacional el vocero de la Asociación de Productores de Tierras Altas, Leonardo Martínez.

Indicó que en el gremio de productores que representa está "muy a la expectativa de esto", refiriéndose a la reunión que convocada para este jueves 30 de junio con el Gobierno Nacional, luego de que el pasado martes, 28 se levantaron de la mesa, tras no estar de acuerdo con la propuesta de las autoridades panameñas del sector agropecuario.

Desde el Mida se conoció que una comisión de alto nivel del Gobierno Nacional, liderada por el viceministro Carlo Rognoni se trasladó a Chiriquí para atender a un grupo de transportistas de carga y "buscar alternativas para hacerle frente al alza del combustible, un fenómeno que afecta la economía mundial".

El fin de semana pasado, el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo propuso congelar el precio del combustible en 3,95 dólares el galón, primero al transporte público de pasajeros, buses colegiales y algunos vehículos agrícolas, y ahora al transporte de carga agropecuaria, para paliar el histórico incremento del combustible.

El costo del combustible en Panamá se ajusta cada dos semanas. A partir del 1 de julio, luego de meses de un aumento continuo, la gasolina de 95 y 91 octanos experimentará una reducción en su precio, aunque el diésel continuará la tendencia al alza.

El precio de la gasolina de 95 octanos se reducirá en $0.07, costando $1.519 el litro. Mientras que la de 91 octanos bajará en $0.08, alcanzando los $1.405 por litro.En el caso del diésel, su precio será de $1.405 el litro, aumentando en $0.01 su precio.

El Gobierno Nacional propuso para el transporte de carga de alimentos liviano $259 al mes, para equipos medianos $300 , equipos pesados $564 y equipos articulados $1,126. Hasta el momento hay unos 86 mil vehículos comerciales registrados que movilizan carga de productos alimentarios agrícolas.

"Sabemos que hay una buena intención del gobierno, de los transportistas y de los agricultores para que se llegue a un acuerdo y seguir enviando mercancía a la ciudad capital. Lo que queremos para todos es la paz social y que el país siga hacia adelante. La verdad, sí existe la esperanza de que hoy se llegue a un acuerdo", expresó el productor chiricano.

Mientras tanto los camioneros mantienen paralizadas sus operaciones logísticas de traslado de mercancía hacia los principales mercados de la ciudad capital, principalmente a Merca Panamá, donde la falta de productos agrícolas y los altos costos ya se empiezan a sentir.

"Los transportistas en Tierras Altas no han cerrado la vía como tal, el transporte sigue pasando, sin embargo, como es una protesta de brazos caídos, no se está enviando mercancía hacia la ciudad capital; pero reitero, en el día de hoy todos estamos pendientes para que se llegue a buenos acuerdos y podamos seguir trabajando", manifestó.

Martínez dijo que como asociación, viendo lo que podía pasar en el sector agrícola por el alza del combustible, desde principios de año (enero, abril y demás) enviaron nota al Ministerio de Desarrollo Agropecuario donde se propuso se desviaran los fondos del Feci (Fondo Especial de Compensación de Intereses) para que se invirtieran en el tema del combustible para el sector agro y que agricultores no se viesen afectados de esta forma.

"Era algo que se veía venir. Hay notas que fueron selladas y entregadas directamente al Mida para por lo menos se le hiciese frente a esta situación, no de ahora sino desde hace mucho tiempo; y no solamente de combustible, nosotros pedimos también para el tema de los fertilizantes porque sabíamos que para estos meses la crisis se iba a empeorar, pero no se actuó a tiempo y vemos lo que está pasando en el día de hoy, en el que todos estamos siendo afectados, por lo que hacemos un llamado al diálogo", señaló el productor.