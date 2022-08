Presidente del Consejo Municipal de Panamá, elogia el nacimiento del Poder Popular hace 50 años

El representante del corregimiento de Calidonia y presidente del Consejo Municipal de Panamá, Ramón Ashby Chial recordó y elogió el nacimiento hace 50 años, del Poder Popular, que llevo al general Omar Efraín Torrijos Herrera, a crear mediante el Decreto 214, los gobiernos locales en los corregimientos.

Esta decisión dijo, ha permitido a lo largo de todos estos años, el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que estructuran el estado comunal.

Ashby Chial expresó que esta fecha marca en la historia panameña, cómo el General Omar Torrijos, permitió a los dirigentes naturales de cada corregimiento a nivel nacional, plantear las necesidades de sus problemáticas comunitarias y así, en conjunto, dar respuesta a cada barrio o regimiento de una manera organizada del pueblo y gobierno junto trabajando mano a mano.

Expresó que luego de su quinto periodo como representante del corregimiento de Calidonia, el lema “Yunta, Pueblo, Gobierno” lo he practicado; he escuchado las necesidades y he llevado a mi comunidades las respuestas y soluciones que tienen mis vecinos calidonences".