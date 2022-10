Fiscalía Electoral investigará posibles irregularidades

El Tribunal Electoral hizo una demostración pública del funcionamiento del sistema de recolección de firmas a través de la 'app'. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Luego de las denuncias públicas y ante los entes formales surgidas por la presunta comisión de irregularidades en el proceso de recolección de firmas para los precandidatos de libre postulación, a diversos puestos de elección popular, la Fiscalía General Electoral anunció ayer que comenzará una investigación sobre este caso.

Las supuestas irregularidades fueron denunciadas públicamente por el precandidato a diputado por el circuito 8-4, por la libre postulación Gabriel Menasche, quien advirtió de la posible vulnerabilidad del sistema de recolección de firmas implementado por el Tribunal Electoral (TE), a través de una app o aplicación tecnológica.

Según Menasche, solo con una fotografía tomada al padrón electoral, la aplicación reconoce como válida la firma de respaldo de cualquier persona que esté en este padrón, sin que esté presente físicamente al momento de iniciar el proceso de inscripción de esta persona.

La exdiputada Ana Matilde Gómez también había comunicado al TE la vulnerabilidad del sistema, luego de que un precandidato acudiera a su residencia y le explicara que a pesar de que el rostro de la persona no estaba enfrente de la cámara del celular, simplemente ingresando el número de la cédula el sistema lo dejaba avanzar.

Osman Valdés, director de Organización Electioral Roberto B. | La Estrella de Panamá

“Eso me alarmó y llamé a uno de los magistrados del Tribunal Electoral, y hablando con ellos que son quienes pusieron a disposición de los ciudadanos este sistema, les explicamos y les hicimos el proceso hasta el final y se les demostró que era vulnerable. Luego nos dijeron que eso inmediatamente se iba a corregir y que el sistema se iba a reiniciar solo y que eso estaría superado”, indicó.

Fiscalía pedirá aplicar sanciones

En tal sentido, en un comunicado, la Fiscalía General Electoral informó que su decisión de iniciar estas pesquisas se dan en virtud de las denuncias personales, por medios tradicionales y redes sociales, con relación a la posible defraudación de la captación por vía digital de los apoyos ciudadanos a los precandidatos de libre postulación.

Destaca la entidad, a cargo del fiscal electoral Dilio Arcia, que la investigación está destinada al esclarecimiento de los hechos denunciados y se solicitará se apliquen las sanciones respectivas, si corresponde.

Francisco Carreira, precandidato presidencial por la libre postulación. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

TE reconoce irregularidades

En tanto, el TE anunció que remitirá a la Fiscalía Electoral una denuncia para que se investigue si hubo dolo por parte de 53 candidatos de libre postulación, tras detectar que en 1.019 videos para la recolección del aval de apoyo, no se puede comprobar la legitimidad de las firmas.

El director de Organización Electoral del TE, Osman Valdés, reconoció que “hubo una irregularidad en el sistema, hubo un fallo que ya corregimos en el sistema”, pero aclaró que ya se hizo la actualización del software.

Para despejar dudas, Valdés hizo una demostración pública con los medios de comunicación para explicar cómo funciona la app. Se hizo una revisión de auditoría informática de todas las firmas recogidas, y se encontró que del total de medio millón de firmas recolectadas, unas 1.019 eran irregulares y favorecen a 53 precandidatos.

Además, según Valdés, hasta el momento se han presentado dos quejas por presuntas irregularidades en la recolección de firmas en el Centro de Atención al Usuario (CAU), las cuales siguen su trámite administrativo ante las instancias correspondientes.

Presentan denuncia

Por su parte, el precandidato presidencial Francisco Carreira presentó una denuncia en la Fiscalía Electoral para que se realice una auditoría de todas las firmas recolectadas mediante la app y el Centro de Atención al Usuario, establecidos por el Tribunal Electoral (TE) para este proceso.

“Exigimos que esta auditoría no solamente se realice a las firmas recolectadas por los precandidatos a la Presidencia, sino también a los cargos de diputados, alcaldes y representantes de corregimiento”, precisó.

Carreira, quien encabeza el movimiento político Unidad, manifestó que para que este proceso sea transparente la auditoría debe hacerse pública, para que se anulen de inmediato las firmas que les fueron robadas a los ciudadanos.

Detalló que una de las fallas del TE es no facilitarles a los ciudadanos una herramienta para corroborar que su firma no haya sido utilizada sin su voluntad para beneficiar a otro precandidato y no al de su preferencia.