Bayardo Ortega: 'Pandemia impulsó la digitalización en el sector público'

El desarrollo de trámites que reduzcan al mínimo los procesos análogos es uno de los objetivos principales que plantea el Registro Público de Panamá, en vías de reducir le “tramitología” en la entidad.

Bayardo Ortega Carrillo, director de la institución, explicó en “Portada” de La Estrella de Panamá que a la fecha el Registro Público ha alcanzado una “digitalización al 100%” de sus servicios a los usuarios. Un proyecto en el que la pandemia, de manera colateral, facilitó la normalización de este salto a lo digital en el sector público.

“Lo que encontré, antes de nuestra administración, eran largas filas para las personas (que requerían) tramitar. Eso ya no existe (...) Muchas cosas que nos tocó convencer a otros actores no se hubieran logrado si la pandemia no está de por medio”, subrayó Ortega sobre el proceso de cambios tecnológicos en la entidad.

El funcionario indicó que tras la polémica por los “Papeles de Panamá” la institución se hallaba en déficit, en parte por la reducción de los servicios ligados al negocio y formación de sociedades anónimas, que se vio seriamente golpeado con el escándalo.

“Desde 2016 la recaudación estaba en déficit, es decir, estábamos por debajo de los ingresos presupuestados en nuestra institución. Sin embargo, toda esta modernización ha traído un superávit”, apuntó Ortega, que informó que fue solo hasta 2021 que la entidad alcanzó un superávit de $19,2 millones y según estimaciones esperan que en 2022 tengan un resultado superior. “Con menos personal, pero con más servicios en línea”, detalló.

Según Ortega, la digitalización en el Registro Público le cuesta al Estado unos $120 mil mensuales y los ajustes que se han implementado están acompañados de plataformas de seguridad informática.

“El año pasado aportamos al fisco más de $18 millones. Este año estamos aportando, aparte de los ingresos que debemos recaudar para las funciones propias de la institución, $25 millones”, afirmó el director.

Ortega señaló que con el tránsito de servicios análogos a lo digital, algunos procesos se redujeron, lo que se tradujo en un impacto en el número de personas que laboran en el Registro Público. “Tenemos un 8% o un 10% menos de personal”, precisó el director, que asegura esto “no afectó” la “eficiencia” y que el resto del funcionariado ha recibido capacitación en el Instituto Nacional de Formación Registral creado en 2019.