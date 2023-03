Martín Torrijos: 'Los que piensan que el partido es el país, se equivocan'

Martín Torrijos aspira a volver a la Presidencia. Eduardo Dutary| La Estrella de Panamá

El exmandatario de la República Martín Torrijos sacudió el panorama electoral tras su decisión de aspirar a la Presidencia para los comicios de 2024. Una postura que sorprendió al país y al gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), del cual fue secretario general y con el que gobernó entre 2004-2009.

Ante las dudas sobre la estructura que le permitirá al menos competir en un sistema electoral históricamente dominado por los grandes partidos y el dinero, Torrijos considera que “los tiempos han cambiado” y “se puede ganar” sin los esquemas de las grandes estructuras tradicionales.

“Puedes tener la estructura más musculosa que se alimenta solo del clientelismo, y no tienes la razón, ni eres capaz de entusiasmar a la sociedad y ni siquiera llamar los problemas por su nombre, te entierras con todos los músculos”, declaró Torrijos este viernes en ”Portada” de La Estrella de Panamá.

El exmandatario confirmó que está a la espera de la decisión que tome el Partido Popular sobre su candidatura y abrió más la brecha con la cúpula del PRD, a quienes acusó nuevamente de “utilizar el torrijismo” y “burlarse” del “contenido social” que alguna vez tuvo el colectivo que fundó su padre Omar Torrijos. “Es un partido que se ha encerrado, gracias a su dirigencia, no sus bases, para hablarse entre ellos mismos y repartirse el poder”, dijo.

En cuanto a su participación dentro del colectivo, el político descartó que vaya a renunciar al PRD y que la reforma del colectivo será “después de reconstruir el país”. “Los que se quedan pensando que el partido es el país, están equivocados (...) no solo en el PRD. Quienes creen que la vida del país gira alrededor de los partidos políticos, desconocen lo que están viviendo los panameños”, señaló.

En cuanto a la responsabilidad de la degradación del PRD, Torrijos reconoció que ha sido una descomposición paulatina y que incluso él tiene carga de la situación actual del colectivo. “Si, seguro que he cometido errores, por omisión en algunos casos. No hay duda de que en ese proceso todos hemos cometido errores, yo y el partido los hemos cometido (...) mi administración no fue perfecta, mi liderazgo dentro del partido tampoco, pero una cosa es el PRD hasta 2009, y otra cosa es el PRD de 2009 hasta el presente”, dijo.

Sobre los cuestionamientos de que su propuesta vaya a beneficiar al expresidente Ricardo Martinelli o facilite la atomización del voto, que al final también podría ayudar al empresario, Torrijos niega estos señalamientos; considera que se debe evitar la “fragmentación”.

“Son parte de las acusaciones, al principio se decía que esto es una jugada entre expresidentes, yo no tengo una jugada con nadie (...) la obligación es crear un proyecto que sume, y que esta fragmentación no se dé. Con esta ganan y se esconden los que tienen otros intereses que no son el bien común”.

