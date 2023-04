El estrecho margen entre Martinelli y Carrizo

Un 72% de los panameños opina que los partidos políticos han perdido credibilidad y un 23% cree que han fortalecido esa credibilidad. Archivo | La Estrella de Panamá

El exgobernante panameño Ricardo Martinelli ganaría la Presidencia de la República si las elecciones fueran hoy, superando por un estrecho margen al candidato del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) José Gabriel Carrizo, según la encuesta de la empresa Gismo Services, S.A., que es publicada mensualmente a través de La Estrella de Panamá.

El resultado se obtuvo tras un simulacro de votación de forma secreta, en donde a los encuestados se les entregó una papeleta con posibles candidatos a la Presidencia de la República, como parte de una encuesta realizada del 30 de marzo al 4 de abril, en todas las provincias, además de la comarca Ngäbe Buglé.

En tal sentido, tras el voto simulado, el estudio reveló que Ricardo Martinelli, del partido Realizando Metas (RM), con un 30% de los votos ganaría las elecciones presidenciales, seguido por el perredista José Gabriel Carrizo, con un 28% de los votos; en tercer lugar quedaría Rómulo Roux, del partido Cambio Democrático (CD) con un 13% de los sufragios; José Blandón, del Partido Panameñista llegaría de cuarto con un 9%, y de último quedaría Ricardo Lombana, quien bajó a un 5% con respecto a meses anteriores.

En torno a la pregunta, ¿cuál de las siguientes figuras políticas considera usted que será el presidente de 2024? Un 30% de los encuestados cree que el próximo gobernante panameño será el expresidente Martinelli, un 27% mencionó a José Gabriel Carrizo y en tercer lugar se ubica Rómulo Roux con un 12%. José Blandón logró un 8%, Ricardo Lombana un 5%, Zulay Rodríguez; del PRD, un 2%, y Melitón Arrocha, que es uno de los precandidatos por la libre postulación a la Presidencia de la República, obtuvo 1%.

No obstante, al ser consultados en torno a por cuál de los candidatos no votaría si las elecciones fueran hoy, un 33% de los panameños encuestados no votaría por Ricardo Martinelli; un 26% no votaría por Zulay Rodríguez, un 15% no votaría por Saúl Méndez, un 7% no votaría por José Isabel Blandón, un 6% no votaría por Rómulo Roux, y con la misma intención un 6% no votaría por José Gabriel Carrizo, un 3% no votaría por Lombana y un 1% no votaría por Melitón Arrocha.

A los encuestados también se les preguntó con cuál de los partidos políticos se sienten identificados; a lo que un tercio, es decir un 33% de los panameños, se siente identificado con el Partido Revolucionario Democrático (PRD); un 17% se identifica con el partido Realizando Metas (RM), un 13% con Cambio Democrático (CD); otro 7% con el Partido Panameñista, y 5% con el partido Movimiento Otro Camino (MOCA), de Ricardo Lombana. Con los independientes se identifican un 11% de los panameños, y un 12% no se identifica con ningún partido o político.

El estrecho margen entre Martinelli y Carrizo

Mientras que un 1% se identifica con el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y con el Partido Popular.

En cuanto a la pregunta sobre si se ha perdido o se ha fortalecido la credibilidad en los partidos políticos, un 72% de los panameños opina que se ha perdido y un 23% cree que se ha fortalecido la credibilidad.

La encuestadora entrevistó a 1.800 panameños. Este estudio, como todos los que se hacen al amparo del Código Electoral, está sujeto a no reflejar la certeza de los resultados y mantiene un margen de error es de + o – 2,3% con un nivel de confianza del 95%.