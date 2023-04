Cámara de Comercio de Colón expone radiografía de problemas en la provincia

En octubre de 2022 la ciudad de Colón y la Zona Libre fueron afectadas por inundaciones. Shutterstock

La Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón (Ccaic) expuso las problemáticas que enfrenta esta provincia.

“Lo que nosotros hicimos fue una radiografía de qué es lo que está sucediendo en este momento en la provincia de Colón, de cara al año que le queda de gestión a este gobierno, en donde hemos identificado aristas muy importantes”, dijo Michael Chen, presidente de la Ccaic.

Entre las principales observaciones “para dar prioridad en el último año de gestión gubernamental”, la Ccaic señaló la infraestructura pública (bombas pluviales y sanitarias y vías), situación hospitalaria, recolección de basura y certeza jurídica para garantizar la seguridad social y progreso.

“En octubre de 2022 la ciudad de Colón y la Zona Libre fueron afectadas por inundaciones”, afirmó Chen. “(El año pasado) tuvimos”, continúa el presidente de la Cámara, “alrededor de $15 millones en pérdidas, y más de 500 comercios entre micro, pequeños y medianos fueron afectados. Este año no tenemos pérdidas, pero estamos aprovechando que todavía queda algo de la temporada seca para que se tomen las medidas pertinentes y no tener que enfrentarnos a una catástrofe en la temporada de lluvia”.

Según un informe de la Ccaic, luego de las inundaciones ocurridas en octubre del año pasado fue evidente la falta de mantenimiento de las bombas de aguas pluviales de Colón y una mala disposición y recolección de la basura. “En ese momento solo 40% de las bombas de la ciudad y 55% de la Zona Libre de Colón estaban funcionando”.

“Lamentablemente no se ha tomado acción y nosotros seguimos esperando. La pegunta que hacemos es: ¿qué pasa si llueve en este momento fuertemente en la ciudad de Colón?, las inundaciones serán posiblemente peores de lo que fueron”, dijo Chen.

En una inspección realizada en abril de 2023, la Ccaic constató que “la situación ha empeorado”. Solo el 33% de las bombas pluviales de la ciudad se encuentra en funcionamiento. En la Zona Libre ha habido mejoría con un 80% de operatividad, detalla el informe de la Cámara.

“Lo que queremos es tratar de buscar un mecanismo para que el gobierno pueda darle reparación rápida, eficiente y eficaz a situaciones apremiantes como las bombas pluviales de la ciudad”, manifestó el presidente de la Cámara.

En cuanto a la situación hospitalaria, el documento emitido por la Cámara de Comercio de Colón explica que tomando en cuenta los estándares de la Organización Mundial de la Salud (2,5 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes), la provincia de Colón necesita más de 700 camas hospitalarias para atender a la población.

“Actualmente el hospital Amador Guerrero cuenta con 300 camas. Hay un déficit de 400 camas hospitalarias que pone al personal médico en una situación complicada y delicada. Al mismo tiempo han disminuido las cirugías por daños en los acondicionadores de aire”, anota el informe

Estado de vías y recolección de basura (paseo marino)

La Ccaic califica como “alarmante” el estado de las principales vías, carreteras y avenidas, en especial las del hub logístico de los puertos y centros de distribución. “Al mismo tiempo se ha visto una recurrencia en los accidentes en la autopista Panamá-Colón en horario nocturno”.

El presidente de la Ccaic enfatizó que uno de los peores casos es el de la avenida Randolph, ya que 52% de la carga nacional pasa por esa vía. “Más de 95.000 contenedores pasan mensualmente, más de 5.300 personas trabajan en el área y solo son 3 km de carretera. En 2023 no hemos visto avance. Los cráteres ya son de dos carriles y próximamente ocuparán el ancho de la vía. Con la entrada del tercer puerto operado por MSC, la vía será comprometida aún más si no se toman acciones al respecto”, reseña el informe.

En cuanto a la recolección de basura, el informe explica que el 20 de diciembre de 2022 se formalizó el traspaso del paseo marino 1 y 2 al Ministerio de Vivienda por parte de la empresa Cusa. Previo a esto, dicha empresa tenía una cuadrilla de 15 jardineros y recolectores de basura y cinco técnicos para dar mantenimiento a estos paseos.

“Desde enero de 2023 se ha visto un incremento exponencial de desechos y basura que no han sido recogidos por parte de las autoridades. Los paseos marinos 1 y 2 generan aproximadamente más de 350 bolsas de basura semanales. Debido a la falta de recolección de desechos, se han visto iniciativas ciudadanas (escuelas, organizaciones, etc.) que han tenido que recoger y hacer la disposición de los desechos para no ocasionar una crisis sanitaria de las personas que utilizan los paseos marinos”, detalla la nota.

En el tema de certeza jurídica para garantizar la seguridad social, la Ccaic informó que en los últimos años se ha visto un incremento de personas en situación de calle, de apropiación de servidumbres y de invasiones de la propiedad privada en Colón. “Lamentablemente, la atracción de inversión y el progreso de la provincia de Colón no será posible si no existe la certeza jurídica para garantizar el derecho a la propiedad privada, el orden y organización”, puntualiza la nota.

“Todos estos problemas merecen atención en la provincia de Colón para que no empeoren. Creemos que este año que falta de gestión, estos puntos pueden resultar como una oportunidad de oro para el gobierno de prestar atención al comercio y ciudadanía colonense”, resaltó Chen.