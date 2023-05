Yanibel Ábrego: 'Empezó el cambio de verdad'

Yanibel Ábrego lanza su campaña en Capira. Yorlenne Morales | La Estrella de Panamá

Capira, territorio de Yanibel Ábrego, fue el escenario perfecto para iniciar su campaña electoral de cara a las elecciones primarias de Cambio Democrático (CD), que serán el 9 de julio.

Cientos de simpatizantes ondeando banderas de CD, al ritmo de la música y la murga, se concentraron en el auditorio de Capira para mostrar el músculo político de Ábrego.

La familia y los diputados Marilyn Vallarino, Agustín Sellhorn, Hernán Delgado, Irene Delgado, Lilia Batista, Dalia Bernal estaban en primera fila.

Frente a ellos y los seguidores, Ábrego aseguró que desde ayer “empezó el cambio de verdad”.

Con el lanzamiento de campaña la diputada Ábrego arrancó desde ayer la búsqueda de los votos hasta debajo de las piedras para garantizar el 9 de julio ganar de forma contundente.

Ábrego, durante su discurso de inicio de campaña, recordó las oportunidades que tuvo el pueblo durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

“Que regresen los Minsa-Capsis, los hospitales listos y medicinas, educación de calidad y moderna para nuestros jóvenes; que regresen las computadoras y las mochilas con útiles escolares”, señaló la precandidata a la Presidencia de la República por el partido opositor.

Cuestionó que en los dos últimos gobiernos la vida de los panameños ha desmejorado.

La actual diputada de CD tendrá 60 días para convencer al electorado de su partido que ella es la mejor opción para ser la abanderada del colectivo para mayo de 2024 y ganar las elecciones.

Ábrego se enfrenta a Rómulo Roux, quien es el presidente de Cambio Democrático (CD), y a Olmedo Guillén, otro miembro del colectivo que también busca el cargo.

Ábrego, en su discurso, dio las gracias a todos los simpatizantes e hizo un recuento de su carrera política, que empezó como diputada independiente en el circuito que comprende el distrito de Capira, en la provincia de Panamá Oeste. Justo en el sitio en que comenzó su carrera para la Presidencia de la República.

“En estas calles jugué, en este complejo deportivo jugué, aquí me crié. Este distrito me ha dado la oportunidad que toda mujer y cualquiera persona quisiera. Gracias, Capira”, expresó Ábrego, quien era aplaudida por todos los presentes en el auditorio.

Dijo que habla desde su experiencia como mujer, como hija, como hermana, amiga, “mi vida en este país no ha sido fácil, pero no es imposible, por eso es que necesitamos dejar a una mujer que sabe conseguir las cosas, cómo luchar por las cosas cuando uno es determinado, cuando uno no dice que no; lo dice una mujer que viene de abajo, de los estratos más humildes”.

Debemos tener un cambio de verdad, ese cambio de verdad que le da oportunidad a nuestra gente, de una mejor oportunidad de empleo, empleo bien remunerado.

La diputada Ábrego intenta convertirse en la candidata presidencial por el partido. Ella se postuló para la presidencia del colectivo, pero el apoyo de los simpatizantes no fue suficiente para ganar el puesto.

CD intenta llegar a la Presidencia por tercera ocasión. El colectivo llegó a la Presidencia de la República en 2019 de la mano de Ricardo Marinelli, quien fue su fundador.