Cibeles De Freitas: Hay políticos que aún mantienen una comunicación de los 90

Cibeles De Freitas, especialista en comunicación Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

Una buena comunicación es un recurso indispensable en política y especialmente cuando se trata de procesos electorales, donde se debe apelar a la voluntad de la gente para conseguir su respaldo.

Las estrategias de como llegar a los votantes pueden ser muy distintas, pero cuando se trata de alcanzar una conexión efectiva en tiempos de redes sociales y masificación de la inteligencia artificial, la inmediatez y los mensajes sintetizados son clave.

“Yo quiero saber cuáles son tus propuestas en pocas palabras, si no aterrizas rápido (tus ideas), me perdiste”, sostuvo Cibeles De Freitas, periodista y especialista en comunicación.

De Freitas estuvo este viernes en “Portada” de La Estrella de Panamá analizando los mensajes de campañas electorales, y según ella algunos políticos han entendido las nuevas tendencias, pero la mayoría persiste en una visión de los años 80 y 90 que es más lenta y tendiente a explicaciones extensas.

“Para las nuevas generaciones, tú tienes que llegar de una forma completamente diferente. Los políticos lo han entendido, casi todos están en Tik Tok. Pero ojo, no por que estás en Tik Tok los pelaos te van a querer ver. La forma de comunicación para ellos es más no verbal. No solo qué dices, sino cómo lo dices, todo vende”, indicó.

Considera que la sensación de cercanía que dan las redes sociales exige que los políticos se presenten con una cara “genuina”, de lo contrario es más fácil que las personas los descarten.

“Que seas lo más orgánico y genuino posible. La gente capta y siente enseguida que estás mintiendo”, destacó De Freitas.

Remarcó que en dicho proceso de comunicación también intervienen otros factores, como el contexto en el que se presenta la figura o la propia personalidad de este.

Parte de esa cultura se ve reflejada en la práctica del uso de “emojis”, los cuales han tenido un alcance global pese a las fronteras o diferencias lingüísticas.

Esas nuevas dinámicas, apuntó, tendrán cada vez más relevancia en el mapa político actual.

Enfatizó, además, que todo lo que se publica queda registrado en la red, con lo cual les será más difícil a los políticos ocultar asuntos que no quieren que vean la luz.

“Las palabras enamoran, dañan, arrullan, tienen muchísimo poder. Mi consejo es que no mientan, no pueden mentir porque te lo van a sacar en público en tres segundos. Tienes que ser real en lo que estás diciendo y decir cómo vas a hacerlo”, dijo.