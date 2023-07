Fiscalía concluye alegatos finales de Lava Jato; la defensa continúa el lunes

Guillermina McDonald, defensora de Mossack y Fonseca, pidió sentencia absolutoria para sus clientes. Órgano Judicial

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Isis Soto, pidió condenar a 28 personas por delito de blanqueo de capitales en el caso Lava Jato. Así también pidió una sentencia absolutoria para Hilda Soto, Isabel Fonseca, Marisabel Robles y Reina Chong al considerar que los elementos aportados en el expediente no son suficientes para establecer una vinculación con el delito investigado.

“Todas las constancias de los 218 tomos que estuvieron al momento que la fiscalía llevó la investigación dan cuenta de la participación criminal de los acusados”, concluyó la fiscal Soto en sus alegatos.

Soto detalló que el delito precedente de este caso se cometió en Brasil. Y añadió que no se requiere una sentencia condenatoria para que haya una investigación y una sanción por blanqueo de capitales. Con estos comentarios la fiscal intentó rebatir la tesis de los abogados defensores de que se requiere un delito precedente.

“Pueden ser investigados por blanqueo de capitales, independiente de que no hayan sido investigados por el delito precedente”, aclaró Soto.

Esta investigación comenzó en 2016, en el marco de la operación Lava Jato en Brasil, donde se mencionó a la firma de abogados panameña Mossack & Fonseca de crear sociedades anónimas para ocultar y encubrir bienes y dinero procedentes de actividades ilícitas. “Existen bienes, existe dinero y existen recursos que se ocultaron, que se encubrieron”, agregó la fiscal.

Guillermina McDonald, abogada defensora de Jüerguen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de la firma Mossack & Fonseca, aseguró que la tesis del Ministerio Público está basada en dos acuerdos de colaboración y en los señalamientos de María Mercedes Riaño, abogada que estuvo encargada de la oficina de Brasil de la firma.

“Esos son los grandes testigos del MP en cuanto a la conducta que son personas naturales, sin embargo, se habla de la firma”. Pero nunca hubo una imputación a la persona jurídica de Mossack & Fonseca & Co, dijo McDonald. La defensora pidió absolución para sus clientes.

McDonald explicó que sus clientes eran los representantes y accionistas de la firma. El modelo de gestión de la firma, que también ha sido replicado por otras firmas forenses, estaba dividido en diferentes formas: a través de oficinas de representación y de oficinas de ellos mismos y donde prestaban el servicio fuera de Panamá, agregó.

Este modelo de gestión permitió un importante crecimiento. Lograron crear alrededor de 250.000 sociedades. “Si esta hubiera sido una organización criminal, cómo es posible que de estas sociedades de diferentes jurisdicciones hemos quedado con un tema que ocurrió en Brasil, un país que no tiene una ley de sociedades anónimas por ende no la entendía, no comprendían los policías que iniciaron la investigación ...”, explicó.

El próximo lunes continúa la audiencia y el turno es para el resto de los siete abogados que quedan para sustentar sus alegatos.