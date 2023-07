Maribel Gordón: 'No votemos por la mujer por el hecho de ser mujer, votemos por sus propuestas'

Maribel Gordón durante el conversatorio organizado por el Centro de Pensamiento Trinka Panamá. Gustavo A. Aparicio La Estrella de Panamá

La precandidata a la Presidencia de la República por la libre postulación, la economista Maribel Gordón está a pocos días de ser confirmada como una de las tres aspirantes presidenciales por esta figura que participarían en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Su auge en el proceso de recolección de firmas de respaldo a su candidatura ha llamado la atención de muchos, pero para Gordón la respuesta a su vertiginoso ascenso es simple: “la población ya se cansó, la gente quiere participación”, dijo.

Gordón, quien suma ya 161.022 firmas de respaldo a su candidatura, fue la primera precandidata presidencial en participar del ciclo de conferencias: Hablemos con los candidatos presidenciales, Rumbo a las elecciones de 2024, organizado por el Centro de Pensamiento Trinka Panamá.

En su intervención, Gordón se refirió al gran apoyo que ha recibido, el cual calificó de contundente.

“Cuando pasaron las eleciones internas de Cambio Democrático alguien me dijo, Maribel tiene más firmas de apoyo que Rómulo Roux y que Yanibel Ábrego juntos. A eso nos han obligado, pero creo que el respaldo de la población ha sido contundente y eso solo revela algo: que hay una población que ya se cansó, que quiere otra cosa, que quiere adecentar, que quiere el bienestar humano, que quiere democracia, que quiere participación y que quiere ver satisfechas sus necesidades fundamentales de vida”.

También habló sobre la posibilidad de que una mujer llegue a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales.

En tal sentido, sostuvo que el problema no es que llegue una mujer a la Presidencia, “el problema es que en la propuesta estemos las mujeres, porque hay mujeres que no quieren a las mujeres en las propuestas, y esa es una realidad. Entonces, para mi, eso es importante”.

“Yo he dicho, no votemos por la mujer por el solo hecho de ser mujer, votemos por sus propuestas, porque las capacidades nadie las puede poner en duda. Creo que las mujeres las tenemos, nos hemos formado, tenemos una visión de cómo debe desarrollarse el país y las estamos impulsando de una u otra manera con todos los obstáculos”.

Al hablar sobre la modernización de Estado, sostuvo que la pregunta que hay que hacerse es por qué modernizarlo, para qué, pero sobre todo para quiénes.

“Creo que hay un Estado que ha generado procesos que son excluyentes, un Estado que está en crisis institucional, económica, social y política. ¿Cómo podemos modernizar ese Estado? A algunos les asusta, pero lo que nos debe asustar es si el Estado que tenemos o el Estado que nos representa está garantizando nuestros derechos, y no es así”.

Agregó que de los diversos sectores del país, hay un minúsculo grupo que controla el Estado, que se ve beneficiado. La mayoría de los sectores, incluyendo los empresariales, está marginada. No es un secreto, yo he planteado la necesidad de una constituyente originaria que cree una nueva forma de gestión social, que plantee normas que incorpore todos los temas del quehacer social y que defina la actuación de los diversos sectores y de las diversas instituciones”.

Cuestionó que en el país se creen instituciones, cuando hay una estructura que ya no es funcional.

“Aquí se crea, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer sin políticas claras, sin recursos, y el problema persiste. Alguien me dijo que en los últimos tiempos se han creado más de 34 instituciones, ¿para qué? Si yo analizo la institucionalidad del Viceministerio de Infraestructura del Ministerio de Educación, yo diría caramba, cierren eso, si los colegios se están cayendo. Entonces la visión debe ser integral, que estén todos los estadios del quehacer social, pero además deben participar todos los sectores”.

“Yo no creo que la Constitución es un problema de especialistas ni de tecnócratas, ni es un problema que se defina conceptualmente porque estamos hablando de seres humanos y las normas que deben regir a una sociedad. Yo creo en esa participación, debe haber un trabajo que nos lleve a un consenso real para definir el país que queremos. Si queremos un país con equidad y justicia social, nosotros no podemos obviar ningún tema”, exclamó.

El tema de la justicia también fue abordado por la reconocida economista, quien cuestionó que la conducta de la justicia no sea la misma para los llamados ladrones de cuello blanco que para el hijo de la cocinera. “Eso tenemos que cambiarlo, aquí debe haber certeza del castigo, debe haber una justicia para todos, porque cuando la justicia no se desarrolla de manera oportuna, no es justicia”, concluyó.