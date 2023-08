Anulan sentencia contra administradora del PH Costa Mare

Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, Gladys Moreno Peralta, José Sánchez Gallego y Adrián José Hernández, dictaron la sentencia de anulación No.

La explosión en el PH Costa Mare, se registró el 31 de mayo de 2019. Archivo | La Estrella de Panamá

Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, Gladys Moreno Peralta, José Sánchez Gallego y Adrián José Hernández, dictaron la sentencia de anulación No.139-2023-TSA, por la cual absolvieron a la empresa MTS Administración Total S.A. y ordenaron la celebración de un nuevo juicio penal a sus colaboradores, Heriberto Polo y Abraham Pinto por la muerte del niño Marcelo Ignacio Muñoz Lima y las lesiones personales sufridas por Karina Lima y el niño Miguel Ignacio Muñoz Lima, luego de la explosión ocurrida en el PH Costa Mare, el 31 de mayo de 2019.

La sentencia fue comunicada a las partes, por la Oficina Judicial, por correo electrónico, la noche del viernes 18 de agosto y la misma revoca la decisión inicial de un Tribunal de Juicio, con la cual se había declarado penalmente responsable a los tres procesados, incluyendo a la empresa administradora, cuya licencia de operaciones había sido suspendida por un período de 5 años.

La sentencia de anulación dictada por el Tribunal Superior de Apelaciones implica que, tanto el Ministerio Público, como las víctimas, deben tratar de acreditar, por segunda vez, los hechos de la acusación contra los señores Heriberto Polo y Abraham Pinto, ante un nuevo tribunal, pero como consecuencia de esta decisión, la empresa administradora del PH Costa Mare, MTS Administración Total S.A. , no sería juzgada en este nuevo juicio.

En este juicio penal, el cual se extendió por casi tres semanas, fue practicada una gran cantidad de pruebas testimoniales y periciales, propuestas tanto por el Ministerio Público, la defensa y la querella.

Tras esta decisión Karina Lima víctima y madre de los niños afectados dijo estar devastada, luego que fuera liberada la sociedad anónima de responsabilidad alguna y pidiendo hacer nuevamente todo el juicio a las dos personas (trabajadores de la empresa) imputadas.

"Cuan diferente sería hoy mi vida si tan solo un equipo competente no hubiesen abierto una llave de gas de un apartamento donde no estaba nadie en el momento de la apertura. Este dolor tan grande nunca tendrá un final feliz... solo espero uno justo, no para mi... para todas las familias y hogares [...] Que Dios proteja a cada una de sus familias de tanto dolor.... quisiera que el mío valiera por todos".

Polo, administrador del PH Costa Mare, había recibido una sentencia de cinco años de prisión por homicidio culposo y lesiones personales. Pinto, encargado de mantenimiento en el complejo residencial, fue sentenciado por los mismos delitos a cuatro años de prisión y a la empresa se le canceló el permiso de operación por cinco años y también fue hallada culpable del delito de homicidio culposo.