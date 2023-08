Mónica Sánchez: Los estudiantes que ayudaron a Estrella pusieron primero el derecho a la vida

Mónica Sánchez, abogada y activista de derechos humanos xxxxxxx

La agresión sufrida por Estrella, una persona trans que fue brutalmente atacada por un hombre a la vista de todos en vía Israel y que la dejó en estado crítico en un hospital, disparó el debate sobre la violencia y discriminación que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en Panamá.

“Lamentablemente el debate se da a raíz de hechos de violencia que sufrimos la población LGBTQ+, cuando el debate tiene que ser continuo. No se deben esperar estos hecho puntuales de violencia para que estos temas entren en debate”, sostuvo Mónica Priscila Sánchez, abogada y activista de derechos humanos.

La jurista explicó este lunes en “Portada” de La Estrella de Panamá, que a pesar de que organismos internacionales y nacionales (públicos y privados) señalan que el colectivo LGBT+ es un sector vulnerable en Panamá, esta población sigue sin gozar plenamente de garantías elementales como la salvaguarda de la vida o el derecho a no ser discriminado.

Cuando no se reconoce que existe un determinado sector de la población, eso implica que el Estado no te considera como sujeto de derecho, indicó Sánchez, y en el colectivo LGBTQ+ las personas trans son las que más sufren.

La abogada añadió que no solo se trata de la protección de la vida, sino también el tratamiento de esta población en el sistema de salud, ante la justicia, en la participación política e inclusive en las estadísticas oficiales.

“Si no te reconocen, no existes, entonces el resto de tus derechos no los puedes ejercer. Por eso la población trans dentro del rango de vulnerabilidades es una de las más afectadas”, sostuvo.

En opinión de Sánchez, que algunos sectores –especialmente en redes sociales– utilicen un lenguaje de odio antiLBGTQ+, es consecuencia en parte de la ausencia de una discusión amplia y un proceso de educación que permita abordar la diversidad de la sociedad panameña.

A juicio de la abogada, se requiere debatir más sobre los derechos. “Nos falta conocernos y aprender a respetarnos”, manifestó la activista. En Panamá debemos poder convivir con tolerancia entre las diferencias. “Ese derecho de participar, de debatir, es un derecho que se nos vulnera como población”, dijo.

Remarcó que queda mucho trabajo por hacer, pero se mostró esperanzada sobre la otra cara de la tragedia. Mientras el agresor violentaba a Estrella, un grupo de estudiantes decidió actuar para frenar el ataque.

“Mis respetos a ese grupo de personas que intervino y decidió dejar a un lado el temor; que independientemente de lo que fuera a pasarle, decidió poner el derecho a la vida de primero.

Hicieron una interpretación correcta de los derechos humanos, pusieron primero el derecho a la vida, y no son abogados, diputados o magistrados (...) tengamos ese ejemplo de esos hermosos seres humanos”, dijo.